Poco feelling en las citas de hoy en ‘First Dates’

Los sábados en ‘First Dates’ suelen ser mucho más laxos que en el resto de la semana. El programa de Carlos Sobera reduce su tiempo y solo tiene lugar para unas cuantas citas. Esta noche las veladas no han sido satisfactorias para los invitados, y sólo Laura y José Luis han tenido la atracción suficiente como para darse una segunda cita en el futuro.

Laura quería un chico que la entendiera y José Luis una chica con la que compartir su tiempo y mirar hacia el futuro en busca de una posible boda. En su cita todo ha ido bastante corrido y al final no había más opción que darse un “sí” y tratar de convencer al padre de Laura para que acepte al bueno de José Luis en su familia.

Todo lo contrario ha ocurrido con las citas restantes. Yosvany y Toni parecían tener buen feelling durante su cita en ‘First Dates’, pero conforme ha ido avanzando su cita, ambos han descubierto que no estaban destinados el uno para el otro. A pesar de confesarse amos como “culos inquietos” el amor a veces es caprichoso y ambos han decidio no darse segunda cita. Pero Yoavany ha invitado a su casa a Toni, y no sabemos qué planes tiene para esa velada.

Por último, Courtney y Jordi se han conocido en el restaurante del amor de ‘First Dates’. Una cita cordial, pero poco más. A ninguno de los dos se les ha visto con ganas de volver a repetir, y eso en la decisión final se ha podido ver. Como amigos sí, pero poco más, aunque han sido muy amables el uno con el otro.