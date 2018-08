La oposición de Cantabria carga contra el “influencer” Revilla: “Las instituciones no están para promocionarse”

La oposición en Cantabria critica que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), vaya a recibir en la sede del Gobierno a quienes quieran saludarlo y hacerse una foto con él, porque cree que “usa” las instituciones que “están para trabajar” y que se dedica “a ser influencer”.

Frente a las críticas, el grupo regionalista, que lidera el presidente, defiende la decisión de Revilla de recibir a la gente en la sede del Gobierno y considera la polémica “ficticia”.

Pero el portavoz del PP, Íñigo Fernández, afirma que la cita que ha anunciado Revilla en redes sociales “para hacerse fotos” el domingo “representa la imagen de esta legislatura” en Cantabria.

“Lo que va a pasar el domingo es la imagen de lo que lleva sucediendo tres años en esta comunidad. El presidente no se dedica a gobernar ni a trabajar, solo a su promoción personal, a su marketing y a vender libros”, recalca el portavoz del PP.

Fernández critica que, para ello, el presidente de Cantabria “no duda en utilizar” las instituciones y abunda en que, en vez de dedicarse a gobernar, “solo se preocupa por promocionarse”. Para el PP, el cambio en el lugar de la cita, del despacho que inicialmente dijo Revilla a la puerta de la sede del Gobierno, es “irrelevante”.

José Ramón Blanco de Podemos insiste en lamentar que se use para “fines personales” el despacho que “ha de representar a todos los cántabros”. “Nos parece muy mal que se use el despacho del presidente o el Gobierno para hacerse fotos y selfies. Ese despacho es para trabajar por Cantabria y por los cántabros, no para recibir a sus fans”, ha dicho el diputado de Podemos e Efe.

Blanco cree que con el segundo tuit que mandó Revilla, en el que aclaraba que la cita es en la puerta del Gobierno en lugar de en el despacho, “se persiste en el error en vez de rectificar”. “Si el señor presidente quiere hacer estas ‘revilladas’ es muy libre de hacerlas, pero en su tiempo libre y no en el despacho del Gobierno”, enfatiza.

El diputado de Ciudadanos en el Parlamento cántabro, Rubén Gómez, también opina que el anuncio de Revilla “es más de lo mismo” de lo que ha sido esta legislatura, con un presidente que “es ya una caricatura de sí mismo”.

A su juicio, Revilla “se dedica más a pensar en ser influencer que a gobernar Cantabria”. El diputado Juan Ramón Carrancio comparte que el anuncio de Revilla está “fuera de lugar”, pero advierte de que “mientras se habla de fotografías no se habla de otras cosas”.

Frente a estas críticas, el portavoz regionalista, Pedro Hernando, manifiesta que ésta es “una polémica ficticia” y lamenta que la oposición critique que el presidente “esté trabajando en verano y un domingo”.

Ha añadido que, debido al elevado número de peticiones que ha recibido de personas que querían saludarlo, Revilla optó por reunirse con ellas en domingo y “en su lugar de trabajo”. Por el momento, el líder del PSOE, Pablo Zuloaga, no ha hecho declaraciones sobre este tema que afecta al socio de gobierno de su partido.