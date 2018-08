La CUP pide al Govern un “giro de 180 grados” para poder apoyar los presupuestos

La portavoz de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha alertado al Govern de que no aprobarán los prepuestos “si no hay un giro de 180 grados” y ha pedido ruptura con el Estado ya que de otra forma no se puede avanzar, ha añadido.

En una entrevista este sábado en Rac1 recogida por Europa Press, Estrada ha apuntado que no les pueden pedir que hagan “un sacrificio soberanista para aplicar medidas neoliberales”, y ha calificado la gestión de la Generalitat como un ‘procesismo 2.0’ que acata las resoluciones judiciales.

La líder de la CUP también ha instado a la Generalitat a mostrar rechazo a la participación del Rey Felipe VI en el aniversario del atentado terrorista del 17 de agosto, ya que consideran que “la monarquía forma parte de la herencia franquista y del régimen del 78”.

Estrada ha insistido en que el Govern ha tratado de “encontrar un nuevo encaje en el régimen del 78, dentro del marco del autonomismo”, pero ha subrayado que esto no resolverá el problema y ha acusado al Estado de no permitir una mejora de vida en la población.

Ha reiterado que la CUP tiene poco margen de maniobra de cara a los presupuestos y ha recordado que permitieron la investidura de Torra, pero que les encontrarán en la oposición mientras no muestren ruptura con el Estado. También ha acusado al Gobierno central de querer apelar a “la sacrosanta constitución cuando les interesa” y no para aprobar leyes relativas al derecho a la vivienda, entre otras.