IAG continúa interesado en Norwegian aunque no hay negociaciones “activas”

El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, que integra a Iberia y British Airways, ha reiterado tras la presentación de resultados del grupo aéreo que continúan interesados respecto a Norwegian, pero aseguran que actualmente no existen “negociaciones activas”.

Durante una conferencia telefónica con medios de comunicación españoles Walsh aseguró que desde el pasado mes de abril no tienen conversaciones con ellos. “Tenemos que ver y mantenernos expectantes sobre la situación en Norwegian pero actualmente no estamos haciendo nada”, aseguró el directivo quien añadió que no tienen conversaciones ni ningún tipo de contacto con la aerolíneas noruega desde hace meses.

No será accionista

En cualquier caso, el directivo aseguraba en una conferencia con analistas esta misma mañana que no planteaba seguir siendo accionista a largo plazo si no se lleva a cabo la toma de control de la aerolínea de bajo coste.

“Si decidimos que no vamos a continuar, no conservaremos las acciones”, dijo el viernes el máximo responsable de IAG.

El pasado mes de abril IAG adquirió una participación del 4,6% en Norwegian mientras comenzaban las conversaciones de adquisición. Unas conversaciones que no llegaron a fructificar después de la aerolínea noruega rechazará dos ofertas de aproximación de IAG.