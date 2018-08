El PP vizcaíno dice que los puentes con Pablo Casado están “más que tendidos”

La presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, ha asegurado que “los puentes” entre los ‘populares’ vascos y el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, están “más que tendidos” y, por tanto, su presencia este fin de semana en Vitoria será para “hablar de trabajo” ante el “otoño calentito” que afronta Euskadi, con asuntos como la reforma del Estatuto o la llamada ley de víctimas de Abusos Policiales.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la dirigente vizcaína ha dicho que la victoria de Casado “ha salido bien a todo el PP” porque “no se trataba de personas, sino de proyectos” y ahora “todos” van “a pelear” por el proyecto que ha vencido y que “saldrá adelante con muchísimo éxito”.

En esta línea, ha asegurado que no se puede hablar de “víctimas” en el proceso de elección de la nueva presidencia, si bien ha añadido que “es lógico” que cuando opción que uno apoyaba pierde “al principio cueste”.

De este modo, se ha referido a la ausencia de Soraya Sáenz de Santamaría del reciente Comité Ejecutivo en Barcelona, señalando que la exvicepresidenta “tenía su sitio, que no quiso ocupar en ese momento”, pero se ha mostrado convencida de que “acabará haciéndolo al final”.

Preguntada si existen ‘roces’ en el partido, ha asegurado que a ella no le constan y ha agregado que el PP vasco, cuya dirección respaldó a Sáenz de Santamaría, “está fenomenal” porque está “muy bien representado en el comité ejecutivo”.

Estrella de David para los vascos

En relación a los trabajos que se han desarrollado en la Ponencia de Autogobierno para abordar un nuevo estatus, ha denunciado la “barbaridad” que se ha producido porque “están hablando de dividirnos, de poner la estrella de David, de tú eres vasco o no eres vasco”. “Es una vergüenza. ¿Quién me va a decir a mí que soy más vasca o menos vasca que nadie, quién tiene esa arrogancia y superioridad para decidir quién es y quién no es?”, ha añadido.

La presidenta del PP vizcaíno ha alertado de que Euskadi pueda terminar “en un camino como está ahora mismo Cataluña”, donde “la gente se odia por las calles”. “¿Es lo que queremos para el País Vasco, un montón de empresas huyendo a la carrera?”, ha preguntado.

De este modo, ha apuntado que, aunque el lehendakari Iñigo Urkullu “siempre habla con esa tranquilidad y parece que todo va bien, a ‘la chita callando’ nos está metiendo en el mismo callejón sin salida que están los catalanes, y es muy peligroso”. “Parece que no lo hacen, pero lo están haciendo”, ha asegurado.

Tras insistir en que “el 80% de los vascos” no cree que haya que diseñar un nuevo Estatuto ni le “interesa para nada que se hable de independencia, de nacionalidad”, ha criticado que el PNV “siempre ha estado de la mano de EH Bildu”, a lo que se suma que no hay un Gobierno central “fuerte” y que Pedro Sánchez “necesita seguir pagando favores por haber conseguido el Gobierno como lo ha conseguido”.

A su entender, “Bildu puede sacar todo lo que quiera porque este es el momento” ya que “Sánchez tiene que pagarles todo lo que le pidan, y el PSOE callado porque no deja de ser el bastón del PNV, como ha sido siempre”.

También ha alertado de una posible próxima retirada del recurso contra la Ley de abusos policiales, que, en su opinión, “marca una senda muy peligrosa” porque supone que un gobierno se “arrogue la facultad de decidir si algo es legal o no es legal”. “¿Quién decide quiénes son víctimas, una comisión como la de la OPE, unos funcionarios…? Para eso tenemos unos jueces, en base a la legalidad”, ha defendido.

Asimismo, ha criticado la postura del Ejecutivo de Sánchez en relación al acercamiento de presos de ETA. Según ha indicado, “no se puede permitir un acercamiento porque la banda se ha disuelto” ya que “los delitos por los que están en la cárcel están ahí”.

De este modo, ha insistido en que “el protocolo” de acercamiento de reclusos ya está regulado en la legislación, de manera que “ya tenemos formas, no hay que enredarse más, sacarse más fotos ni ponerse más medallas”.

“Al que le toque por ley, tiene que venir, nos guste o no. No se puede saltarse las leyes o ponerse prisa a todas las leyes porque me parece innecesario y una humillación extra para todas las víctimas, que bastante tienen con lo que tienen”, ha manifestado Raquel González, que ha criticado que “estamos viendo cada dos por tres cómo reciben a los terroristas en sus municipios como si fueran héroes”.