La Guardia Civil ‘toma’ el aeropuerto de Menorca tras el colapso provocado por las cancelaciones de Vueling

El hartazgo de la gente ante las constantes cancelaciones que se están produciendo este fin de semana en Menorca han provocado la ira de los pasajeros, que en algunos casos llevan más de veinticuatro horas en el aeropuerto. El enfado ha sido de tal calibre que, según ha podido saber OKDIARIO, la Guardia Civil se ha visto obligada a intervenir para ‘calmar las aguas’, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.

La compañía Vueling ha cancelado decenas de vuelos desde el pasado 1 de junio que ha provocado quebraderos de cabeza a casi 10.000 pasajeros, según fuentes conocedoras. Sin embargo, hasta este momento nunca se había dado lo que ha sucedido este fin de semana en Menorca, donde la aerolínea ha cancelado más de veinte vuelos.

La ira de los pasajeros, que en algunos casos acumulan veinticuatro horas en el aeropuerto tras haber sido ‘recolocados’ en vuelos, que eran nuevamente cancelados. Una tortura, que ha desembocado en un tumulto de gente, harta de las cancelaciones constantes.

El pequeño tamaño del aeropuerto de Menorca también ha sido objeto de queja, toda vez que no está preparado para que tanta gente -obligada por las cancelaciones- permanezca varias horas en las instalaciones.

Vueling enmarca este aumento de las cancelaciones en este último mes y medio, en la “resaca” de la huelga de Marsella, cuando los controladores pusieron en jaque el espacio aéreo -los días 25 y 26 de mayo- obligando a las aerolíneas a reprogramar sus vuelos.

Denuncias

International Airlines Group (IAG), Ryanair, EasyJet y Wizz Air han presentado denuncias contra Francia ante la Comisión Europea al considerar que las huelgas de sus controladores de tráfico aéreo infringen los derechos de libre circulación en la Unión Europea.

Las aerolíneas no cuestionan el derecho de huelga, pero en sus denuncias plantean que Francia está infringiendo la legislación europea al no permitir sobrevolar el territorio francés durante las huelgas. “Los pasajeros que tienen que sobrevolar Francia se ven privados de su libertad de circulación entre estados miembros que no están afectados por las huelgas”, explican.

En lo que va del año, las huelgas de controladores de tráfico aéreo en Francia se han incrementado un 300% respecto a 2017. El mes pasado, el Senado francés confirmó que Francia es responsable del 33% de los vuelos que sufren retrasos en Europa.