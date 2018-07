MYHYV: Marina sorprende con la elección de su favorito

Marina sigue dando que hablar en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. Tras su discusión con Violeta en pleno plató, en la que ambas tronistas se han lanzado acusaciones por culpa de uno de los pretendientes de Marina, la tronista ha seguido hablando de sus chicos. Y la verdad que muchos de ellos se han sorprendido bastante con lo ocurrido en el programa.

Mientras Marina se lo ponía en bandeja a Pablo para que la besara, el pretendiente de ‘MYHYV’ ha dejado claro que está empezando a sentir cosas por su tronista. Esto ha motivado que Marina se levantase muy feliz y cogiera a su pretendiente con el que acabó besándose en la cara del resto de sus chicos. Las caras del resto de pretendientes de la cordobesa eran un poema y no podían creer lo que veían.

Pero esto no fue todo. La tronista ha sorprendido a todos admitiendo que ahora mismo su favorito es Alonso, algo que ha dejado de piedra a todos. La tronista, que también tuvo beso con Aitor en su pasada cita de ‘MYHYV’, ha asegurado que “no hace falta besarse con una persona, me demostró mucho el otro día”. El resto de chicos no han aceptado muy bien los comentarios de Marina que ahora tiene muchos frentes abiertos en su trono.

Lo que nos espera en el programa de hoy también va a ser interesante. El culebrón Alejandro Albalá y Sofía Suescun sigue dando que hablar en el programa. Hoy veremos las últimas imágenes de la pareja, que tras romper en directo hace unos días, han pasado la tarde juntos en La Casa de los tronistas, y más concretamente en la zona de el “nidito de amor”, donde no hay cámaras que puedan captar lo que pasa. Hoy lo descubriremos en el plató de ‘MYHYV’.