Asambleas de UGT en Cataluña se rebelan contra el coqueteo del sindicato con los golpistas. Ha ocurrido ante la decisión de UGT de respaldar una nueva manifestación en favor de los golpistas encarcelados: la que se celebra este próximo 15 de abril. Los afiliados han hablado en asamblea. Y han reprochado el rumbo político a sus líderes, hasta el punto de que la división sindical de Renfe se ha negado a respaldar el acto.

El documento emitido tras una de esas asambleas —al que ha tenido acceso OKDIARIO— ha dejado claro el enorme enfado de las bases por la postura favorable al golpe de su cúpula sindical. “Dados los últimos acontecimientos sobre la decisión de la UGT de Cataluña de participar en la manifestación del próximo 15 de abril, convocada por Espai Democràcia i Convivència, desde esta Sección Sindical hemos decidido convocar Asamblea Extraordinaria para todas las afiliadas y los afiliados del Grupo RENFE en Barcelona”, señala el documento.

Y el resultado de esa asamblea no ha podido ser más rotundo: por unanimidad. Con el siguiente contenido: “Somos una Sección Sindical integrada por afiliados y afiliadas con distintas opciones políticas, ideológicas, religiosas, sexuales, etc… y esa PLURALIDAD nos engrandece y nos anima a seguir trabajando”.

Por ello “defendemos que cada uno en su ámbito personal pueda posicionarse ante cualquier opción política y secundar cualquier tipo de movilización, pero NUNCA utilizando las siglas de este Sindicato”, añaden los afiliados.

“Entendemos que la plataforma Espai Democràcia i Convivència no recoge el sentir de la pluralidad de la sociedad catalana y solicitamos que UGT de Catalunya NO participe en dicha plataforma ni en ninguna convocatoria o movilización efectuada por la misma u otras similares”, afirman. Y concluyen que “por todo lo anteriormente expuesto se aprueba por amplia mayoría NO SECUNDAR la manifestación del 15-A, si bien respetamos las decisiones de todas aquellas personas que opten individualmente por participar o no en la misma”.

Es más, el enfado ha llegado al punto de que el documento señala que “a partir de este momento y hasta que no se revierta esta situación, la Sección Sindical de UGT en el Grupo RENFE de Barcelona NO APOYARÁ al Secretariado Nacional de Catalunya en aquellas decisiones que entendemos nos dividen como sociedad y sindicato”.

La marcha por los presos golpistas

El objeto de la polémica es un acto de fuerte respaldo golpista. El denominado Espai Democràcia i Convivència ha convocado el próximo domingo 15 de abril una manifestación coincidiendo con los seis meses de encarcelamiento del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el ex presidente del Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez. Lo ha hecho con el lema ‘Por los derechos y las libertades, por la democracia y la cohesión, ¡os queremos en casa!’.

El grupo impulsor del Espai Democràcia i Convivència lo forman entidades y organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium, CCOO de Cataluña, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC), Lafede.cat-Organizaciones para la justicia global, la Unión de Federaciones Deportivas de Catalunya (UFEC) y UGT de Cataluña.

No es la primera vez que los grandes sindicatos respaldan el golpismo. El sindicato del PSOE y el de IU —ahora integrado en Podemos— se han unido tradicionalmente a la petición de libertad para los presidentes de ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Las dos entidades sindicales, las más importantes y subvencionadas de toda España, se han sumado por medio de la Taula per la Democràcia (Mesa para la Democracia), una unión de entidades que respaldan el supuesto “derecho del pueblo catalán a decidir su futuro político y la democracia”.

Ambas entidades están dentro de la agrupación, que ha respaldado oficialmente el lema: ‘Libertad Jordi Sánchez, libertad Jordi Cuixart’, en defensa de “los derechos y las libertades”.

Dentro de sus manifiestos se puede leer que todos lo integrantes manifiestan “su preocupación por la vulneración de los derechos fundamentales y las libertades democráticas que se están produciendo estos días por parte del Gobierno y los organismos del Estado”.