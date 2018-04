Lana del Rey presentará ‘Lust for Life’ en España con dos conciertos y todas las entradas vendidas

La polifacética artista Lana del Rey visitará España para presentar su último disco ‘Lust for Life’ tras no pisar suelo nacional desde que en 2013 visitara la capital con su gira ‘Paradise Tour’. Su nueva gira ‘LA To The Moon Tour’ traerá a la neoyorquina al Palau Sant Jordi de Barcelona y al Palacio Vistalegre de Madrid los próximos 19 y 20 de abril respectivamente. Las entradas para la cita madrileña ya están agotadas y para la cita catalana todavía quedan algunas pocas entradas a la venta.

La gira por Europa de Lana del Rey arranca el próximo 11 de abril en Milán y, antes de llegar a España, actuará en Roma, Berlín o Amberes. El paso por partida doble de la artista por España es sorprendente ya que son muchas las grandes ciudades europeas que no verán en acción a la cantante. Solo hay que darse un paseo por redes para apreciar la desesperación de sus fans europeos por las pocas ciudades en las que ofrecerá su directo.

La creadora de grandes himnos como ‘Born to die’ o ‘Video Games’ publicó en 2017 ‘Lust for Life’, un disco en el que deja atrás su visión del amor como algo peligroso y que le valió una nominación a los Grammy. Lana del Rey abandona la oscura melancolía de trabajos anteriores para iluminar ‘Lust for Life’ con colaboraciones con artistas de la talla de Stevie Nicks (cantante de Fleetwood Mac), The Weeknd o el rapero A$AP Rocky. Un total de 16 canciones que tardó 15 meses en componer y que profundizan en el peculiar artista de esta popular cantante.

Charlyn Marie ‘Chan’ Marshall, artísticamente conocida como Cat Power, será la encargada de abrir los dos conciertos de Lana Del Rey en España. La vocalista, compositora y actriz originaria de Atlanta tiene nueve álbumes en estudio a sus espaldas, el último, Sun, publicado hace ya seis años. Con más de dos décadas de trayectoria en el mundo de la música e innumerables halagos procedentes tanto de la crítica especializada como del público, Cat Power es una referencia del panorama indie-rock-folk.

‘Get Free’ vuelve a su repertorio tras zanjar la polémica con Radiohead

Justo al comenzar 2018, la cantante Lana del rey ocupaba la prensa especializada por la supuesta demanda de Radiohead por plagio. La canción ‘Get Free’, que cierra el disco que se encuentra promocionando la neoyorquina, y su parecido con el himno de Radiohead ‘Creep’ hacían saltar las alarmas. Al final, ni hubo denuncia ni los británicos liderados por Thom Yorke confirmaron la noticia. Todo indica que un acuerdo extrajudicial enterró el tema en el campo de las noticias olvidadas.

La canción en cuestión desapareció del repertorio de la artista durante meses para volver a reaparecer en la pasada edición del festival Lollapalooza Brasil. Ahí, del Rey se dirigió al público para decirles que “ahora que el pleito se ha acabado, supongo que puedo cantar esta canción siempre que quiera”. ¿La tocará en Madrid y Barcelona?