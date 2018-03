Antonio se recupera de las heridas por una paliza en ‘Servir y proteger’

La tensión se puede cortar con un cuchillo en ‘Servir y proteger’. Quintero está muy preocupado por su situación personal y las amenazas de Somoza. El colombiano no parará hasta conseguir lo que quiere e incluso es capaz de dañar a Alicia y a Julio, los hijos de Quintero. ¿Qué les espera en los próximos episodios de ‘Servir y proteger’?

Parece que Julio cada vez está más cerca de descubrir toda la verdad ya que Quintero no está centrado en estos momentos, solo piensa en qué hacer para resolver la situación en la que se ha visto metido. Para ello, Quintero ha decidido acudir a Marcelino para proponerle un trato y darle de una vez por todas su merecido a Somoza. ¿Conseguirán respirar tranquilos?

Alicia le devuelve a Somoza el regalo que le ha hecho en ‘Servir y proteger’

Por otra parte, Alicia ha decidido plantarse en Construcciones SZ para devolverle a Somoza los patucos azules que le ha regalado para el hijo que está esperando. Quintero, obviamente, no sabe nada de esto y mucho menos le ha contado a Alicia que el colombiano lo ha amenazado con hacerle daño a ella ahora que está embarazada. Las cosas pintan feas para Quintero y su familia ahora que ha decidido involucrarse más.

Antonio no consigue superar la muerte de su amigo y es por eso por lo que ha acudido al Curandero como un paciente más. Hará lo que sea necesario para descubrirlo y vengar la muerte de su amigo. Y parece que da sus frutos. El registro a la clínica de Justo Ramírez, que es el nombre del Curandero ha dado resultado.

No obstante, Antonio se recupera de las heridas que tiene debido a una paliza que ha recibido. Miralles no está de acuerdo con lo que está haciendo Antonio, a pesar de que no lo sabe todo. La comisaria cree que es bastante peligroso y que se debería encargar la policía del asunto, no él. Aún así, Antonio seguirá buscando al culpable pase lo que pase.

Nerea, a pesar de que ha decidido olvidar su relación con Iker y salir con otro hombre, sigue pensando en él. ¿Volverán a encontrarse finalmente o su historia está acabada?

No te pierdas los próximos episodios de ‘Servir y proteger‘ en la 1 de Televisión Española, de lunes a viernes a las 16:25 horas. La cosa está que arde en el barrio de Distrito Sur, así que te aconsejamos que estés atento las próximas semanas para descubrir si Quintero consigue salir del lío en el que está metido.