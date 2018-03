The Walking Dead podría trasladarse a otros países

The Walking Dead es una de las series del momento. Continuamente surgen noticias y rumores sobre la misma, como el número de humanos quedan en The Walking Dead. Pues bien, en las últimas horas hemos conocido una noticia que ha dejado a todo el mundo sin palabras.

¿The Walking Dead en otros países?

Y es que, según ha señalado el propio Robert Kirkman, creador y productor ejecutivo de la serie, en un futuro no muy lejano los protagonistas de The Walking Dead podrían salir de Estados Unidos. Así la ha explicado en un panel de cuestiones y respuestas en Tumblr. Tenemos que recordar que durante un breve periodo de tiempo salieron de Estados Unidos en Fear The Walking Dead; los protagonistas visitaron México.

Además, merece la pena recordar que en la serie original se hace mención a una gran selección de menciones, como por ejemplo Francia. Además, en un episodio de la tercera temporada del “spin-off” contactaban con un astronauta ruso que se encontraba perdido en el espacio. Si nos remitimos al cómic de The Walking Dead, en el mismo aparece la ciudad de Barcelona, en la que tiene lugar la historia de Jeffrey Grimes, hermano menor de Rick.

La verdad es que a los fans de The Walking Dead nos encantaría descubrir cómo estan España o incluso otros países como Japón o Sudáfrica después del apocalipsis zombie. Quizá sería una buena manera de volver a enganchar a los fans a la serie, cuyos datos de audiencia están en sus horas más bajas.

Puede que un giro a la historia, traslando el mundo postapocalípico a otros países del mundo devuelva el interés del público en The Walking Dead. Veremos a ver cómo avanzan los próximos episodios de la serie, y si realmente conocemos o no qué ha pasado en otros lugares más allá de Estados Unidos con los zombies y los supervivientes.