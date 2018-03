Cada vez quedan menos dudas de que Juego de Tronos es la serie más cara de la historia. La ficción de HBO finalizará el próximo año 2018 tras la emisión de su octava temporada. Claro que para todos los fans de Juego de Tronos, todavía quedan cinco spin-offs que está preparando la compañía. A continuación os contamos algunos detalles muy interesantes sobre ellos.

El precio de los spin offs de Juego de Tronos

La vicepresidenta de contenido dramático de HBO, Francesca Orsi, ha señalado urante una conferencia en INTV algunos detalles muy interesantes sobre las próximas historias del universo creado por George Martin. Aunque si hay algo que ha sorprendido a todo el mundo ha sido el coste que tendrá que afrontar HBO para crear los spin-offs; nada más y nada menos que 50 millones de dólares por temporada.

Claro que, según Francesca Orsi, no se trata de un coste, sino de una inversión. Tal y como ella misma argumentó, sería una gran malversación de fondos no continuar con la historia que tanto éxito ha dado a HBO.

Por el momento no conocemos muchos más detalles sobre los spin-offs de Juego de Tronos. Serán historias épico-fantásticas y no están concebidas como secuelas de Juego de Tronos. Más pistas: la novela de George Martin sobre Dunk y Egg y la rebelión de Robert no forman parte del material que se está utilizando para estos episodios. Ya están trabajando en ellos los actores max Borenstein, Brian Helgeland y Carly Wray.

La octava temporada de Juego de Tronos

Los fans de Juego de Tronos estamos como locos esperando los nuevos episodios de la que será la última temporada de la serie. Aunque por el momento no han trasncendido demasiados detalles sobre los capítulos, ya os adelantamos el primer spoiler de la octava temporada de Juego de Tronos.

Ahora sólo nos queda esperar hasta el próximo año 2019 para disfrutar del final de una de nuestras series favoritas. Mientras tanto, podemos ver estas Britannia, el Juego de Tronos europeo. Una serie 100% recomendable y que ya está triunfando en HBO.