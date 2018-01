Verstappen quiere a Ricciardo en Red Bull: “Espero que sigamos siendo compañeros”

Muchos opinan, no sin razón, que la dupla de pilotos de Red Bull es la mejor de la parrilla actual de la Fórmula 1. Ambos son capaces de ganar carreras, presionándose de verdad entre ellos en beneficio del equipo. Poco importa si alguna vez que otra tienen algún encontronazo como el de Hungría. Además, Verstappen y Ricciardo se llevan bien, tal y como se desprende de las últimas declaraciones realizadas por el holandés, que desea que su risueño vecino de garaje siga siéndolo.

“Aunque luchemos duro en la pista, Daniel es un gran tipo y nos lo pasamos muy bien fuera del circuito. Espero que sigamos siendo compañeros mucho tiempo. Nos respetamos mutuamente. Está claro que las cosas son más intensas cuando peleas por el título, pero al final está el respeto mutuo. Cuando uno es más rápido que el otro, hay que aceptarlo. Creo que podemos hacerlo. Si uno de nosotros tiene una buena carrera, el otro le dice que se lo merece. Eso es muy importante”, ha afirmado Verstappen.

Precisamente el respeto del que habla Verstappen es, para Ricciardo, la clave de todo. De hecho, Daniel opina que, aunque llegasen a pelear entre ellos por el mundial, su relación nunca llegaría a ser tan áspera como acabó resultando la de Hamilton y Rosberg, que pasaron de una bonita amistad a ni siquiera saludarse por las mañanas. “Si ambos lucháramos por el título no creo que nuestra relación llegara al punto de fricción que hubo entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Esa fue una situación bastante especial. Solo llegaría a ese punto si perdiéramos el respeto mutuo. En las carreras que Verstappen ganó en 2017 yo se lo reconocí. Prefiero ese camino y no crear problemas. ¡Si eres honesto, reconoce que lo hizo mejor y luego encuentra la manera de que no vuelva a suceder!”, afirma Ricciardo.