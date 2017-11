Cada vez somos más los españoles que pedimos comida a domicilio. Un hábito que está cambiando también en el entorno laboral. Los pedidos a domicilio desde oficinas están aumentando un 25 % al mes desde que comenzó 2017. Sólo en Deliveroo, los pedidos han aumentado un 550% este año.

Este año, la empresa británica, cumple su segundo aniversario en España, pedaleando en 19 ciudades y grandes municipios de todo el país. Según el informe Delivering to the global economy, entre junio de 2016 y junio de 2017, la empresa de reparto no sólo ha contribuido a la economía española con 27 millones de euros, sino que, ha empleado a más de 1.600 personas ente trabajadores del sector de la restauración, la compañía y los riders.

Una relación que, en estos dos años, no siempre ha ido sobre ruedas. El punto de inflexión ha sido el modelo de empleo. Un modelo pensado para complementar un sueldo, para estudiantes o personas que tengan un contrato a media jornada. Sin embargo, no está pensado para convertirse en un empleo a tiempo completo.

La figura del falso autónomo

Este verano, los riders españoles convocaron paros para denunciar la figura del falso autónomo y exigir mejoras laborales. La empresa planteó la opción de elegir entre dos acuerdos de colaboración, adaptados a sus necesidades. En ambos modelos, los riders trabajan con Deliveroo de forma flexible como autónomos, eligiendo cuándo y cómo realizan su actividad o los pedidos que realizan.

En nuestro país, la empresa cuenta actualmente con 1.000 riders. Cada repartidor que colabora con Deliveroo obtiene unos ingresos de media de 10,5€/hora más IVA además de incentivos.

Esta semana una sentencia del Comité Central de Arbitraje de Reino Unido daba la razón a la empresa de comida a domicilio al considerar a sus riders como autónomos.

Dan Warne: “Esta es una victoria para todos los riders de Deliveroo”

La posibilidad de los riders de poder delegar los pedidos a terceros, tanto antes como después de haber sido aceptados, ha supuesto también un punto clave en la sentencia del tribunal.

Una sentencia que ha sido bien recibida por director general de la compañía para el Reino Unido e Irlanda, Dan Warne: “Esta es una victoria para todos los riders que nos han dicho que la flexibilidad es lo que más valoran de trabajar con Deliveroo. Celebramos la decisión del Comité, ya que como hemos argumentado siempre, para nuestros riders es vital ser sus propios jefes, tener la libertad de elegir cuándo y dónde trabajar y colaborar con otras compañías de mensajería al mismo tiempo”.