El cannabis es perjudicial para la salud. Probablemente todos sepamos este dato, sin embargo muchas personas siguen adquiriendo de forma ilegal este tipo de droga con propósitos lúdicos o por simple necesidad. La marihuana se ha convertido con el paso de los años en una de las drogas más populares entre los jóvenes. Una sustancia que puede ser muy peligrosa en grandes dosis y que siempre ha generado controversia. La legalidad de la marihuana se ha convertido en una tendencia que está siguiendo una gran cantidad de países. Lo que seguramente no se conozca es que inhalar esta sustancia afecta gravemente al esperma. Te lo contamos.

Fertilidad bajo mínimos

Ya se conocían algunos estudios acerca de los efectos negativos de la marihuana. Los rasgos más comunes se basaban en problemas respiratorios así como distintos trastornos psicológicos que afectaban a la corteza cerebral. También se ha estudiado su uso medicinal y el bien que hace a muchos enfermos. Sin embargo, casi nunca se había hablado de su efecto sobre la fertilidad de los seres humanos. Hasta ahora.

Los investigadores del University’s Department of Urological Sciences de Canadá han descubierto que fumar marihuana es altamente perjudicial para los espermatozoides. Una sustancia que les incapacita para alcanzar su objetivo volviéndoles lentos y bajos de energía. Es decir, el cannabis es capaz de “cansar” a los espermatozoides hasta unos niveles nunca vistos. Eso sí, los creadores de este nuevo estudio reconocen que la marihuana podría no ser la única causante de estos efectos negativos. Por el momento se conocen escasos datos sobre el tema y desde el University’s Department of Urological Sciences seguirán investigando a fondo para encontrar unos resultados más determinantes.

Estudios refutados

Si nos fijamos en otra investigación realizada por la Universidad de Copenhague podremos determinar que los fumadores habituales de cannabis sufren una reducción de un 20% en la producción de esperma. Un estudio demostrado a partir de diversas pruebas en las que este efecto perjudicial podría deberse al tetrahidrocannabinol. Esta sustancia es la responsable de los efectos alucinógenos de la marihuana y la que más afecta a los órganos reproductores masculinos.