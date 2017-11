Unos 200 alcaldes separatistas protestarán en Bruselas por la “persecución judicial” al Govern cesado

Unos 200 alcaldes separatistas catalanes viajarán mañana a Bruselas para denunciar lo que consideran “persecución judicial e ideológica al gobierno catalán” cesado, por parte del Estado español, en un acto convocado por dos asociaciones municipalistas.

El acto ha sido convocado por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) bajo el lema de “Catalan mayors in support of the Government of Catalonia” (Alcaldes catalanes en apoyo del Gobierno de Cataluña), en el Centro Cultural Bozar de Bruselas.

En este acto, se prevé que tomen la palabra la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, el presidente de la ACM, Miquel Buch, así como diversos alcaldes separatistas catalanes, como los de Sabadell (Barcelona) –Matias Serracant-, la de Gerona –Marta Madrenas-, el de Alella (Barcelona) –Andreu Francisco-, y los eurodiputados catalanes Josep Maria Terricabras (ERC), Jordi Solé (ERC) y Ramon Tremosa (PDeCAT).

Antes de que se celebre este acto los aproximadamente 200 alcaldes se harán una foto colectiva, además de hacer declaraciones a los medios para explicar los motivos de su visita a Bruselas.

Los convocantes no han aclarado si en el acto prevén la presencia del presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y de los exconsellers que permanecen en Bruselas, sobre los cuales un juez de Bruselas decidió su puesta en libertad con medidas cautelares.