Pata Negra Toro Roble, el mejor vino de toro con 95 puntos Decanter

De los 258 vinos presentados de todas las D.O.s de nuestro país, Pata Negra Toro destaca con la máxima puntuación de esta denominación

De los 258 vinos presentados de todas las D.O.s de nuestro país, Pata Negra Toro destaca con la máxima puntuación de esta denominación tras registrar 95 puntos. Le sigue Finca Sobreño Toro Reserva con 91 puntos; Gran Bajoz Toro Crianza con 89 puntos y Sentero Expresión Toro con 87 puntos.

Decanter Asia es la versión para el continente asiático, de la revista de vinos más prestigiosa del mundo. En 2018 se han catado 3600 vinos, de mano de expertos catadores, periodistas, Masters of wine y Masters Sommeliers. La particularidad de este concurso es que la mayoría de los catadores son de origen asiático, incluidos entre ellos la primera Master of wine de origen chino Jeannie Cho Lee, aparte de otros Masters of Wine como Sarah Jane Ewans.

La empresa familiar García Carrión, fundada en 1890, sigue esforzándose para que los vinos de nuestros país, tan excelentes por su calidad, sean reconocidos en cualquier rincón del mundo. Con el esfuerzo de una familia y gracias al apoyo de más de 40.000 agricultores, hoy podemos decir con orgullo que García Carrión es la primera bodega de Europa.