Entramos en la semana de las Fallas de Valencia y la ciudad ya está plagada de ninots. Los castillos y mascletà dieron el comienzo de las fiestas grandes de Valencia desde el 1 de marzo. Este año, se pintaron de morado por el día de la Mujer. Y es que como cada fiesta de las Fallas, Valencia reivindica a través de sus actos la actualidad más latente. Así, este año en la Exposición del Ninot encontramos temáticas como el procés catalán, Donald Trump o Mariano Rajoy, entre otros.

Las Fallas 2018 han invertido 7,1 millones de euros aproximadamente en sus casi 770 monumentos, cifra que evidencia el repunte presupuestario que vive la fiesta (un 1,94% más que en 2017).

La exposición del Ninot seguirá disponible hasta el 15 de marzo, así que si aún no la has visitado, no te pierdas toda la información sobre horarios y cómo llegar:

Horarios de la Exposición del Ninot

La Exposición del Ninot 2018 está abierta al público desde el 3 de febrero hasta el 15 de marzo, días durante cuales, los visitantes podrán visitar y votar por el Ninot infantil y el Ninot grande.

El horario es de lunes a jueves, de 10:00 a 20:00 de forma ininterrumpida y de viernes a domingo, de 10 a 21 horas ininterrumpidamente.

Cómo llegar

La Exposición del Ninot 2018 se encuentra por segundo año consecutivo en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. En la Sala Arquerías del Museo Príncipe Felipe. Aquí te presentamos cómo llegar a la Exposición del Ninot 2018: