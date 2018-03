El viernes 9 de marzo, como cada año los jardines de Viveros se convertirán en uno de las citas musicales indispensables para estas fiestas de Fallas. Los conciertos de Fallas 2018 tendrán como protagonistas a dos bandas inigualables.

Estas bandas serán: The Beatles y The Rolling Stones. Las voces de Javier Gurruchaga, Fortu Sánchez (Obús), Shuarma (Elefantes), José María Guzmán (Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán), Micky (Micky y los Tonys), Pau Monteagudo (Uzzhuaia, Corazones Eléctricos) y Aurora García (Aurora & The Betrayers) encarnaran los himnos de los de Liverpool y los de Londres.

Además, les acompañará una All Star Band formada por Danny Gómez (guitarra y dirección musical, Brian May, We Will Rock You), Adrián Ribes (batería, Ariel Rot, Los Zigarros), Álvaro Ponce (teclados, Sienna, La Tribu) y Nacho Tamarit (bajo, Ariel Rot, Los Zigarros).

Los conciertos de Fallas del 9 de marzo comienzan a las 21:30 horas y la apertura de puertas al recinto de los conciertos de Viveros es a las 20:30 horas. Las entradas son gratuitas (invitaciones) y pueden recogerse a partir del 1 de marzo en las siguientes localizaciones: