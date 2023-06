Vox dice que no le asusta la repetición de elecciones allí donde el PP se estanque en el «apoyo gratis»

«Si hay que ir a una repetición, se va». El mensaje que estos días se transmite en Vox deja a las claras que la formación que dirige Santiago Abascal no tendrá reparos a la hora de no apoyar a un gobierno del PP que no «respete a los votantes de Vox». Así lo entienden, explican, en aquellos casos en los que el sí de la formación de Abascal es esencial para que el PP gobierne -en coalición o en solitario-. Esto se ceñiría a los lugares donde los populares sigan insistiendo en el «apoyo gratis». Si la cuerda se tensa hasta el límite, la posibilidad de repetición electoral está «sobre la mesa». Y se habla, implícitamente, del caso de Extremadura.

El pasado viernes, desde Vox Extremadura anunciaban el inicio de las conversaciones con el PP regional. Sobre la mesa, un posible pacto futuro para que la suma de los 28 escaños populares y los cinco de Vox propiciasen un cambio de signo del gobierno de la Junta, aún en manos del PSOE de Guillermo Fernández Vara. El anuncio lo hacía el líder regional de Vox, Ángel Pelayo, aunque en ninguna de las dos formaciones -a nivel nacional- lanzaban las campanas al vuelo. No hubo más avance que ese primer contacto.

Según ha podido saber OKDIARIO, las negociaciones en Extremadura están estancadas. En parte, por la posición de la líder popular, María Guardiola, que sigue planteando un gobierno en solitario con los votos de Vox. Apoyos «gratis» ya descartados por los de Abascal y que van minando la paciencia de la dirección de Vox. Pero el pulso de la formación es firme: avisaron en campaña que su apoyo no sería gratis y están dispuestos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y esas consecuencias serían, admiten, una repetición electoral.

En el caso extremeño, el más concreto de todos, Vox es indispensable para la formación de un gobierno. El PSOE no suma con Podemos -se queda a un escaño de hacerlo- y el PP no suma más que la izquierda. Si Vox no vota ‘sí’ a María Guardiola, la izquierda puede intentar hacer presidente a Vara. Y en ese caso, Vox votaría ‘no’. Y vuelta a las urnas.

135 ayuntamientos

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha insistido este lunes en la «mano tendida» que la formación de Santiago Abascal ofrece al PP de cara a conformar «una alternativa» en decenas y decenas de municipios españoles. En concreto, en 135 ayuntamientos donde el PP necesita a Vox para Gobernar y donde el PSOE o fuerzas regionalistas afines a los socialistas son la lista más votada. «Por nosotros no quedará un solo ayuntamiento en manos de la izquierda».

Fin de semana muy intenso el vivido en la sede nacional de Vox, en la madrileña calle Bambú. El equipo de Abascal está coordinando por toda España las negociaciones a nivel municipal que se dan allí donde Vox tiene un papel clave en la configuración de los consistorios para la próxima legislatura. «Las cosas van muy bien en general», admitían con optimismo fuentes de la formación.

El mismo mensaje ha lanzado este lunes el líder de Vox en Cataluña y secretario general, Ignacio Garriga, en una comparecencia ante los medios de comunicación. «Mano tendida en alcanzar acuerdos en todos los municipios en los que el mandato de los ciudadanos es una alternativa», ha indicado. «Disposición total» de cara a una semana clave para las negociaciones, en busca de acuerdos como los que ya se han certificado en ciudades como Guadalajara o Elche. Eso sí, insiste Vox, «desde el respeto a los votantes de Vox».