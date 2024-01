Vicente Gil: «Sánchez es un inmoral capaz de insultar a las víctimas de ETA con su terrorismo ‘light’»

Sánchez se ha inventado un nuevo concepto de terrorismo a la medida del prófugo Puigdemont. Lo de este Gobierno raya la prevaricación y lo de sus portavoces es la inmoralidad más absoluta.

Escuchar a Félix Bolaños establecer categorías de terrorismo bueno y malo para justificar su bajada de pantalones ante unos golpistas y unos delincuentes produce asco. Los votantes y simpatizantes del PSOE y de Sumar que apoyan esto producen el mismo asco porque demuestran que su nivel moral es ínfimo.

La sociedad española está enferma. El independentismo catalán y vasco, con la ayuda del PSOE, ha exportado al resto de España su tara moral, la misma que sirvió durante años en Euskadi o en Cataluña para mirar hacia otro lado, justificar el asesinato, excluir a las víctimas, ensalzar a los asesinos y hacer una limpieza étnica en toda regla que debería ser llevada al Tribunal de La Haya. El PNV y los nacionalistas catalanes fueron cómplices de todo esto y se han beneficiado del crimen y el asesinato. Sacaron tajada de ETA. Ahora también la saca el PSOE.

Tampoco nos sorprende. Sánchez lleva cinco años en Moncloa y no ha tenido la valentía -porque es un cobarde- de recibir a las víctimas de ETA y mirarles a la cara por más que se lo han pedido. Recibe a Soros o a Hillary Clinton en Moncloa, pero no a quienes han entregado su vida por nuestra democracia y nuestra nación.

Respecto al resto de su colla de pelotas, qué decir de ese personajillo llamado Bolaños, cuyos compañeros de Recursos Humanos en el Banco de España lo recuerdan como un trepa que estaba siempre dispuesto a hacer los trabajos más sucios que nadie quería hacer. O qué decir de Patxi Nada, el pobre López. Otro mediocre sin oficio ni beneficio, ni licenciatura, que se caería muerto por las esquinas si dejara de vivir de la política. Un tipo que fue capaz de llevar el féretro de sus compañeros asesinados y hoy ni se inmuta y lo justifica todo.

El PSOE ha conseguido el objetivo de exportar a millones de españoles su modelo andaluz de ignorancia con el que les tuvieron 40 años en la miseria, pero contentos, mientras se gastaba en putas y droga el dinero de los parados: la España inculta, sin estudios, que necesita hacerse funcionario, estar enchufada por el partido o que el estado le de una paguita para vivir porque no tiene ni la ESO ni el Bachiller por más que le dejaron pasar gratis de curso. La masa votante y simpatizante del PSOE y de Sumar es una masa aborregada sin capacidad crítica, fanática y odiadora, retrógrada, reaccionaria y anclada en una guerra que perdieron, a la que le encanta que Sánchez, Bolaños y Patxi Nada les mientan en la cara todos los días con descaro. ¡Hay que ser tonto!

Hasta ahora sus mentiras, inmorales en cualquier caso, no habían llegado al punto de burlarse, así, de las víctimas de ETA. Pero se superan cada día sin un ápice de ética.

Cada uno de ustedes, que vota al PSOE o a Sumar, y que escucha a Bolaños sin rebelarse, es cómplice inmoral de esta ignominia. Merecerían quienes aplauden todo esto pasar lo que ha pasado, y vive aún, el 99% de las víctimas de ETA que no aceptan lo que está ocurriendo y a las que revictimizan cada día sin importarles su dolor. Sólo por seguir en el carguete.

Es la hipocresía de la izquierda. Hay que tener mucho cuidado con no revictimizar a las víctimas de eso que llaman «violencia de género» y es verdad. O mucho cuidado para cambiar, por sensibilidad con los discapacitados, el artículo 49 de la Constitución. Y es verdad. Pero aquí cada día se puede escupir a la cara y mofarse, con normalidad, de las víctimas del nacionalismo vasco, incluidos los mutilados y discapacitados físicos y psicólogicos del terrorismo de ETA.

Que les reciba Sánchez en Moncloa. Que les reciba y se haga una foto junto a sus sillas de ruedas, con sus brazos o sus piernas amputadas, con su ansiedad o su depresión crónica, con sus sueños rotos para siempre… mientras Txapote y Amaia disfrutan de sus hijos.

Hoy no habrán visto en casi ningún lugar una noticia que ha ocurrido. Hoy ha sido juzgado Txapote en la Audiencia Nacional por el asesinato, en 1998, del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño. Txapote se ha negado a declarar junto a la malnacida de su compañera, Irantzu Gallastegui, alias Amaia, esa parejita a la que Marlaska ha acercado al País Vasco para que puedan «mejorar la convivencia con sus hijos».

El juicio de Txapote no ha interesado a nadie. No ha sido ni un breve de esos que se pone a pie de página para rellenar. No ha habido ni una foto del malnacido de Txapote y de Amaia, aunque Efe ha estado y la ha difundido.

¡Qué pena! No ha interesado a nadie. Esta es la cruda realidad de un país, España, ingrato y enfermo.