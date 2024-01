Vicente Gil: «El progresismo de Sánchez y Díaz son los inmigrantes hacinados en condiciones insalubres»

Tenemos un gobierno de trileros y engañabobos. En un ataque de histeria, la vicepresidenta Yoli aprobó, la semana pasada, la subida del SMI al día siguiente de que Pablo Iglesias y Podemos le dieran un soberano bofetón en el Congreso. La venganza es un plato que se sirve frío.

El caso es que el PP ha hecho las cuentas y Feijóo (o sea, Juan Bravo) ha pillado a Sánchez, Yoli y María Jesús Montero con el carrito del helado del SMI demostrando con cifras que lo suben sólo para que Hacienda recaude más por IRPF a costa, por supuesto, de que pague la fiesta el empresario. Según el PP, casi el 50% del incremento se lo iba a llevar Hacienda. Feijóo ha propuesto subir el exento de 15.000 a 15.876 euros para que la subida del SMI vaya íntegra al trabajador. En Moncloa son tan mentirosos que, a las tres horas, han salido diciendo que ellos ya tenían pensado lo de Feijóo y que nos lo iban a decir un día de estos.

Pero lo mejor es lo de Sánchez, Junts y la inmigración. Ha dicho Pedro Sánchez en Radio Nacional que no sabe nada de la cesión de la inmigración a Cataluña, como ese día que dijo en TVE (sin que Silvia Intxaurrondo le rebatiera como a Feijóo) que él no había dicho nada de «levantar muros» aunque lo vio toda España en el Congreso. La bancada «progresista» está que echa chispas con este tema. Dejar la inmigración en manos de los tíos más racistas y xenófobos de España junto a los nacionalistas vascos, como son los independentistas catalanes, no parece lo más adecuado. Es como poner a un pirómano al frente de los Bomberos.

Les reproduzco alguna perla de los ideólogos históricos y contemporáneos del pancatalanismo, que hoy son los socios de la izquierda «progresista» española, del PSOE y de Sumar. Atentos. Decía, por ejemplo, Daniel Cardona: «Se puede considerar al español como un elemento de raza blanca en franca evolución hacia el componente racial africano-semítico. El coeficiente de inteligencia de un español y un catalán, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, da una clara ventaja a los catalanes».

Los socios catalanes de Sánchez, del PSOE y de Yoli son, además, muy feministas. Fíjense. Cardona otra vez: «Para una mujer catalana, sólo un patriota catalán como marido (sic). Hace falta infiltrar (sic) en la mujer catalana la máxima repulsión hacia toda unión que además de entregar al enemigo tierras y bienes catalanes, vaya a impurificar la raza catalana. El catalán es superior racialmente al español».

De ahí llegaron a lo de Torra, el antecesor de Puigdemont. Ya saben: «Los españoles son bestias carroñeras con forma humana que nacen, se multiplican y mueren. Los españoles son hienas con una tara en el ADN».

Estos son los padres de la patria catalana. Dan miedito. En el caso del racismo vasco del PNV y Sabino Arana, ETA fue su brazo armado ejecutor practicando, como practicó, una limpieza étnica que ha llegado hasta nuestros días -miles de crímenes aparte- con 200.000 exiliados. Ahora Sánchez y el PSOE se disponen a sacar a la calle a los asesinos. Estos son los aliados de la izquierda «progresista» española, del PSOE, de Sumar y de Podemos.

Así las cosas, visto el nivel de supremacismo racista de vascos y catalanes, no es de extrañar que al PSOE y Sumar no les importe nada tener amontonados como sacos en la sala de no admitidos de Barajas a decenas y decenas de inmigrantes subsaharianos hasta arriba de piojos, chinches y cucarachas. Hasta tal punto que la Cruz Roja se ha negado a entrar a limpiar la sala. Les da más miedo que Gaza. Ya saben que este fin de semana se fugaron varios inmigrantes rompiendo la ventana sin rejas de esa sala que da acceso directo, además, a las pistas del aeropuerto. Todo muy tercermundista.

Y, mientras tanto, ¿qué hacían Sánchez, Yoli y los suyos? Pues el gobierno en pleno disfrutaba de Quintos de Mora con Sánchez de anfitrión presumiendo ante sus ministros y enseñando aquello como si fuera suyo. A lo Falcon Crest.

Luego Yoli se fue, con el niño Errejón, a ver bolitas de pélets a las playas de Galicia. Se calcula que se sacaron unas 200 fotos por bolita de pelet. Su intento de montarle un Prestige a Alfonso Rueda ha sido patético. Piensan que la gente es idiota. Quiero decir. Los suyos, los que les votan, quizá sí sean idiotas, pero el resto no.

Descartando que Sánchez vaya a Barajas a mezclarse con inmigrantes subsaharianos, visto que la última vez que le dio la mano a una señora negra se la sacudió, sí recomiendo, sin embargo, a la vicepresidenta Yoli, que se dé un paseito fashion entre chinches y piojos por la sala de no admitidos de Barajas. Luego se los quitan en la peluquería.

Y, si no, que le cedan la gestión de ese cuartucho del aeropuerto madrileño a los de Junts, a los que, seguro que, visto lo visto y leído lo leído, se les ocurre alguna solución final para estos inmigrantes… no vaya a ser que terminen aprendiendo español en vez de catalán.