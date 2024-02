Vicente Gil: «Armengol debe dimitir ya pero Sánchez es el responsable final del ‘caso Koldo’»

Ábalos ha estado con Alsina en Onda Cero. Al verle, como el día anterior en el Congreso, uno no sabe si sentir pena o temer que te mande una cabeza de caballo ensangrentada a tu cama.

Más allá de lo dicho y del señalamiento a Santos Cerdán como el verdadero protector de Koldo, el mensaje de Ábalos es claro: irse al programa de referencia de la radio matutina española para, como dijo al anunciar que se quedaba el escaño, seguir tribunas públicas donde contar, con libertad, lo que quiera. Luego ha pasado por TVE y por RAC1 para decir que la amnistía no peligra. ¿Una mano tendida a seguir negociando? Por ahora, Ábalos va por libre y va a ir a las radios y teles que quiera para ir contando -o no- lo que sepa y defenderse. El terremoto en el sanchismo está servido si no se bajan del burro y negocian con él un amaño.

La exagerada reacción de la dirección del PSOE contra Ábalos es un boomerang político contra Sánchez y el resto de implicados. Porque los argumentos para pedirle su dimisión sirven, igualmente, para pedir la de Armengol, Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán y la del propio Sánchez.

La situación de la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, es insostenible conforme OKDIARIO va publicando detalles de cómo se contrató y pagó cuatro millones de euros a la trama de Koldo por la estafa de las mascarillas fake. Apesta lo que hizo el gobierno socialista de Baleares y su presidenta, cuyo nivel moral quedó ayer retratado al escudarse en los muertos de la pandemia para declararse «indignadísima» con lo ocurrido. La única posibilidad de que Armengol no se hubiera enterado de nada es que aquella simple conversación verbal con la que se cerró la estafa de la trama Koldo hubiera sido en esas horas en las que Armengol, según se publicó, se iba de copas nocturnas mientras los ciudadanos estábamos confinados.

Una práctica, por cierto, la de irse de cena y copas durante el confinamiento del Estado de Alarma, similar a la de determinado ex alcalde socialista castellanoleonés, al que un amigo, adjudicatario de ese ayuntamiento, le abría de noche el local que tenía justo detrás del consistorio para disfrute suyo y de sus acompañantes masculinos y femeninos. El amigo del local era, a su vez, amigo de otro adjudicatario de mascarillas en ese ayuntamiento. Pero esa es otra historia.

Lo de Armengol se parece a lo de Ángel Víctor Torres, ex presidente de la Canarias del Tito Berni y de Koldo. Torres parecía una mosquita muerta políticamente. Pero este miércoles, en el Congreso ha sacado su verdadero yo sanchista. Sin despeinarse y exagerando su «indignación», le ha echado la culpa a los funcionarios del Gobierno de Canarias de haber aprobado los contratos con la trama de Koldo. En el sanchismo son todos unos cobardes, aparte de inmorales, empezando por el jefe.

El jefe está sufriendo. A Sánchez se le nota ya en la cara. El castillo de naipes se le puede venir abajo si no pacta con Ábalos y, por ahora, Ábalos está fuera de control y cabreado. Y dolido porque Sánchez no sería hoy nada, ni este PSOE del sanchismo tampoco, sin que Ábalos lo hubiera hecho a imagen y semejanza del jefe, destrozándolo como partido, que de eso se trataba para dominarlo. Como a España.

El expediente de expulsión del PSOE contra Ábalos está al nivel del Libro Gordo de Petete. No descartamos, por tanto, que lo hayan redactado Santos Cerdán, el jefe de prensa del PSOE, Ion Antolín (que no da para más), o Yolanda Díaz.

No se sostiene pedirle a Ábalos que deje el escaño sólo por haber nombrado a Koldo como asesor sin estar, como dice él mismo, ni investigado, por ahora, ni imputado. Salvo que Sánchez ya sepa que va a estar imputado, que es aceptar que Sánchez ya conocía las compras fraudulentas de mascarillas y que, por eso, lo echó del Gobierno en 2021.

Si Sánchez lo sabía hace tres años, ¿por qué no lo denunció a la Justicia? ¿Por qué encubrió tantos delitos y tan graves? Y si Sánchez cree que Ábalos es inocente, ¿por qué humillarlo de esta forma y echarlo así?

Por la misma regla de tres, si Ábalos tenía que dimitir por nombrar a Koldo, Sánchez debería dimitir por nombrar a Ábalos no sólo ministro, sino secretario de Organización del partido y por autorizar, durante el Estado de Alarma, que el Ministerio de Transportes, y no el de Sanidad, centralizaran las multimillonarias compras de material covid. Una decisión sin pies ni cabeza que benefició a la trama Koldo. La posición de Sánchez es insostenible también.

Ábalos y Sánchez son lo mismo. Sánchez, por ahora, ha sido más rápido que Ábalos desenfundando el Colt al estilo del viejo Oeste. Pero Sánchez tiene un problema. No ha matado a Ábalos en este primer duelo y, quizá, se haya quedado sin balas, mientras Ábalos tiene aún el cargador lleno y empieza a pasearse por radios y teles.

Compren palomitas. Sánchez es un amoral y aguantará hasta el infinito, pero el sanchismo empieza a desmoronarse. Salvo que pacten entre bambalinas. No lo descarten.