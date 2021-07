La noticia del día es que la ex empresa del nº 1 de la Policía enviaba percebes al ministro Bono mientras contrataba con Defensa. También destacamos que la UE alerta de que el avance de la variante india llegará al 90% en agosto mientras Sánchez la devalúa. Por otro lado, el CSIC pidió a Sánchez “garantizar la estabilidad de los forjados” del Valle antes de abrir tumbas. Además, Yolanda Díaz apoyó una ley contra los diputados que mintiesen en su currículum tras falsear el suyo. Más en OKDIARIO.

La ex empresa del nº 1 de la Policía enviaba percebes al ministro Bono mientras contrataba con Defensa

Eusebio Ramírez González-Ortega, dueño de Tecnove SL, la antigua empresa del director de la Policía Nacional Francisco Pardo Piqueras, enviaba percebes y cigalas al socialista José Bono mientras era ministro de Defensa. Estos regalos, que se llevaron a cabo entre los años 2004 y 2006, se produjeron mientras Pardo Piqueras era secretario de Estado de Defensa. Durante esa época, el Ministerio de Defensa adjudicó a esta compañía más de 50 millones de euros en contratos públicos.

La UE alerta de que el avance de la variante india llegará al 90% en agosto mientras Sánchez la devalúa

“La probabilidad de que el SARS-CoV-2 delta VOC se convierta rápidamente en dominante en la UE se considera muy alta”, señala el informe Implications for the EU/EEA on the spread of the SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) variant of concern de la agencia de la UE encargada del control del Covid (ECDC). Y es que el estudio añade que la penetración de la variante india llegará a convertir a esta cepa en la responsable del “70% de las nuevas infecciones por SARS-CoV-2 a principios de agosto y el 90% de las infecciones a finales de agosto”. Toda una alerta que, sin embargo, no ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a tomarse en serio, una vez más, la gravedad de la variante. En España, Sánchez prefiere decir adiós a las mascarillas y dar paso a la «España de las sonrisas».

El CSIC pidió a Sánchez «garantizar la estabilidad de los forjados» del Valle antes de abrir tumbas

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto manos a la obra en la labor de las exhumaciones de tumbas en el Valle de los Caídos. La semana pasada anunció ya, casualmente en plena concesión de indultos, su deseo de empezar las exhumaciones, en base a una licencia de obras. Por el camino ya ha abierto agujeros en las paredes de la basílica para enseñar osarios con restos mortales a familias.

Yolanda Díaz apoyó una ley contra los diputados que mintiesen en su currículum tras falsear el suyo

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, apoyó recientemente una iniciativa parlamentaria del PSOE que permitirá perseguir a los diputados por el incumplimiento del Código de Conducta del Congreso. Ello, pese a que ella misma mintió en dos ocasiones a la Cámara asegurando haber realizado tres másters que, en realidad, no tenía.

Cospedal: «Quise conocer a Villarejo porque el Ministerio del Interior de Rubalcaba espiaba al PP»

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha explicado al juez del caso Villarejo que su relación con el ex comisario se inició en el año 2009. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes solventes, Cospedal ha manifestado que quiso conocer al comisario jubilado porque «en aquella época se conoció, con sospechas más que fundadas, que el Partido Popular estaba siendo escuchado o espiado desde un edificio cercano por alguien que pertenecía al Ministerio del Interior». Su propósito, según ha explicado, era conocer si el ex agente infiltrado tenía información sobre el citado tema. La ex ministra de Defensa ha declarado este martes en calidad de investigada ante el juez de la operación Kitchen, Manuel García-Castellón. El magistrado la ha citado para que aclarara su participación en el operativo policial montado en 2013 para sustraer información sensible al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

El PSC pacta ya en el Parlament con Junts y ERC para dirigir la reforma de los Mossos sin la CUP

El Partido Socialista sale al rescate de ERC y Junts en Cataluña. Y lo hace hasta en la reforma de las funciones de los Mossos, una de las exigencias clave de la CUP para mantener el apoyo en la Generalitat a los dos partidos separatistas. La CUP ha pretendido materializar de forma apresurada la retirada de las divisiones de antidisturbios de la Policía Autonómica catalana en los desahucios: los BRIMo y los ARRO.