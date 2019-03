Últimas noticias de hoy en España domingo 17 de marzo de 2019

La actualidad del día viene marcada por la resaca de la manifestación independentista que tuvo lugar este sábado en Madrid. ANC y Omnium ‘pincharon’ en la convocatoria a la que sólo acudieron 18.000 personas de las 50.000 prometidas por los organizadores.

Sánchez rechaza acoger a los refugiados que exigía a Rajoy y dice que no tiene “obligación”

En julio del año pasado, el Tribunal Supremo condenó al Estado español por incumplir parcialmente esas obligaciones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a acatar la sentencia. El discurso de la solidaridad que el Gobierno de Pedro Sánchez pregona en lo relativo a la inmigración contradice sus propias actuaciones. El Ejecutivo socialista ha rechazado, definitivamente, la acogida de refugiados que, en su día, exigía a Mariano Rajoy, un total de 19.449 inmigrantes. En 2015, la Unión Europea asignó a España la acogida obligatoria de dicha cuota.

C’s abre la puerta a pactar con el PSOE en Castilla y León tras la polémica del ‘pucherazo’

Esta postura la ha expresado el propio aspirante al Gobierno regional, Francisco Igea, tras ganar a la ex consejera del PP Silvia Clemente. Tres cargos de Ciudadanos que apoyaron a esta última han presentado ya su dimisión. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha prometido que no pactará con Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 28 de abril. Sin embargo, este posicionamiento no es extensible a varias comunidades autónomas donde la formación naranja sí esta dispuesta a sumar con los socialistas para formar en Gobierno.

UGT infló los costes de las tutorías porque no llenaba las clases de los cursos de formación

Los informes de la Fiscalía y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama de desvío de fondos montada por UGT en Extremadura para financiar los gastos del sindicato nacional han desvelado un nuevo dato clave: el propio sindicato justificó infinidad de tutorías con cargo a los fondos de formación porque no llenaban el cupo de alumnos.

La Policía dice que el concejal de Seguridad de Carmena era el líder de los okupas de Madrid

Manuela Carmena eligió para dirigir a la Policía Municipal nada menos que a la persona que la Policía Nacional tenía identificado como “dirigente” del movimiento okupa de Madrid. Los informes policiales que desvela OKDIARIO revelan con claridad que el 5 de enero de 2015 “José Javier Barbero Gutiérrez” fue denunciado tras una intervención contra unos okupas.

Un ‘fallo informático’ borra dos meses de contabilidad de Galapagar tras las revelaciones de OKDIARIO

El sistema informático que utilizan los funcionarios del Ayuntamiento de Galapagar ha permanecido caído durante casi toda esta semana, al igual su sede electrónica que permite realizar los trámites ciudadanos y almacena datos sobre la contratación del Consistorio. Todo ello, coincidiendo con las informaciones publicadas por OKDIARIO sobre prácticas irregulares que afectan al todavía alcalde popular del municipio, Daniel Pérez Muñoz.