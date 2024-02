El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reitera su apoyo a los 46 policías finalmente procesados por las cargas del 1-O, critica duramente la decisión judicial y señala a Pedro Sánchez como último responsable de que los agentes terminen sentados en el banquillo mientras se va a amnistiar a 700 personas que participaron en los incidentes o en agresiones a los mismos agentes.

«Esperamos que la historia juzgue al presidente Sánchez como lo que fue, una persona sin escrúpulos ni moral que dejó a 46 servidores públicos del Estado a los pies de los caballos por un puñado de votos», sentencia el SUP.

En el sindicato se manifiestan «estupefactos» ante el procesamiento de los 46 policías que a su juicio cumplían el mandato de los tribunales y desempeñaron su función ajustada a la legalidad.

El comunicado del SUP llega después de que la Audiencia Provincial de Barcelona ratificara la decisión del Juzgado de Instrucción 7 de procesar a 46 agentes de la Policía Nacional por las cargas del 1-O en la ciudad. La Audiencia rechaza archivar la causa contra los policías pero también se niega a procesar a más agentes como pidieron las acusaciones de Irídia, ANC y Òmnium.

Respecto a los procesados, la Audiencia cree que la actuación policial fue claramente desproporcionada en general» o que los vídeos aportados por las acusaciones muestran «una actuación especialmente violenta y desproporcionada de los policías del 1-O, que además golpearon sin aviso previo de carga, ni ninguna negociación».

El juez enumera, colegio por colegio, una retahíla de actos denunciables supuestamente cometidos por los agentes y que se verían en los vídeos, tales como porrazos en la cara, puñetazos y patadas.

Además, la Audiencia de Barcelona no sólo procesa a los policías, también a los mandos responsables de los operativos, porque cree que no supervisaron bien la actuación e incluso entraron en colegios privados, no sólo públicos como les autorizaba el TSJC.

Los policías sufrieron violencia

Frente a la decisión judicial, el SUP recuerda que los policías estaban desplazados a Cataluña «en un escenario de violencia física y ambiental extrema, enfrentándose a actos que en algunos casos han sido calificados como terrorismo y dependientes de una organización con diferentes escalones de mando, organización y ejecución».

Por todo esto, el sindicato policial cree totalmente injusta la causa contra los 46 policías del 1-O y no entienden porque sigue abierta contra ellos hasta el punto de llevarles al banquillo.»La labor de nuestros compañeros fue exquisita en cumplimiento con los protocolos en el uso de la fuerza que establece la Policía Nacional. Sólo cabe la libre absolución en una causa que jamás debería haberse abierto contra ellos», puntualizan.

«Los políticos delincuentes se libran»

Según el SUP: «Vemos con absoluto descrédito institucional el hecho de que aquellos que fuimos a realizar una labor en defensa del estado de derecho, nos veamos abocados a un viacrucis judicial por hacer nuestro trabajo, mientras el grupo de políticos delincuentes que organizaron todo aquel atentado contra nuestra Constitución, se van de rositas a cambio de un puñado de votos».

Desde el sindicato también cargan contra la pruebas que van a conseguir sentar en el banquillo a sus compañeros: «Policías ven ahora cómo se valora su futuro judicial en base a unos vídeos descontextualizados y parciales que presentan los denunciantes sin tener en cuenta para nada los antecedentes a las acciones grabadas en los mismos.»

El enfado, o indignación, es completo en la formación sindical que termina su comunicado con unas líneas dirigidas directamente a Pedro Sánchez, al que también consideran responsable del procesamiento de los agentes.

