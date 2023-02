Los 27 diplomáticos españoles de la Embajada en Moscú y del Consulado General de San Petersburgo que fueron expulsados de Rusia hace unos meses por decisión del gobierno de Putin no recibirán el reconocimiento por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tal y como era previsible, y como había solicitado el embajador español en Moscú, Marcos Gómez.

De hecho, entre este lunes y martes, el propio embajador se puso en contacto con cada una de las personas afectadas por la expulsión de mayo del pasado año, para decirles que no habrá finalmente condecoración del Gobierno de España.

Si bien no está recogido en ninguna normativa española, tradicionalmente todas las representaciones españolas en el exterior que tienen que ser evacuadas ante el estallido de un conflicto reciben o bien la Medalla de la Orden de Isabel la Católica o bien la medalla al Mérito Civil. Tal fue el caso de los diplomáticos españoles que tuvieron que salir de Afganistán por el inicio de la ofensiva de la OTAN para deponer a los talibanes del poder; Irak en 2003 tras la invasión de EEUU; o en Libia en 2014.

Sin embargo, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y de su hombre en el Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se empezaron a impedir reconocimientos. Ya ocurrió así el pasado año con la que fue embajadora en Kiev, Silvia Cortés, en el momento del inicio de la invasión rusa en febrero. Sánchez y Albares valoraron más que el importante desempeño de la embajadora por evacuar a los españoles y sus familiares residentes en Ucrania, su vínculo familiar con Miguel Ángel Cortés, un histórico del PP que fue Secretario de Estado de Cultura en el gobierno de José María Aznar. Finalmente, el malestar entre los diplomáticos y su irrupción a la luz pública hizo cambiar de parecer al ministro de Exteriores, si bien nunca quiso estar presente en la entrega de la condecoración.

Según fuentes consultadas por OKDiario, en el trasfondo de la cuestión reside el hecho de que Pedro Sánchez no quiere abrir nuevos frentes con su socio, Podemos, quien nunca ha condenado la agresión rusa en Ucrania, ni al presidente Putin, siguiendo la línea de lo que han hecho sus referentes ideológicos en Venezuela, Cuba o Irán. Los enfrentamientos entre ambos socios se han evidenciado más en los últimos meses a cuenta de leyes muy polémicas, y Sánchez por medio de su ministro de Exteriores trata de escurrir potenciales enfrentamientos.

Lo llamativo de todo es que Pedro Sánchez mantiene un doble juego con Rusia y Ucrania. Por un lado, sigue a rueda los pasos que desde Bruselas la UE y la OTAN se promueven para ayudar a Ucrania (venta de armamento, acogida a refugiados, muestras de solidaridad, viajes a Kiev, etc.), pero por el otro, en todo aquello que no trasciende a la opinión pública y son parte de la política nacional, como el reconocimiento a los diplomáticos españoles expulsados de Rusia por Putin, Sánchez prefiere desentenderse.

Malestar entre los diplomáticos

El criterio que ha seguido ahora el Gobierno de Sánchez es que sólo condecorará a los no funcionarios, como por ejemplo el personal laboral local residente en Moscú. Los demás, funcionarios del Ministerio de Exteriores, Presidencia, Industria, Educación, Cultura, Defensa e Interior, con pasaporte diplomático, no verán su labor reconocida. El malestar es, según ha podido saber OK Diario de varias fuentes, bastante generalizado. “Estamos ante la mayor expulsión de funcionarios de la historia por parte de Putin y el ministro Albares niega la condecoración. No hicimos nada malo, sino todo lo contrario. No hay palabras”, asegura uno de los afectados que ha pedido permanecer en el anonimato.

Se da la circunstancia de que otros de los países afectados por las expulsiones masivas ordenadas por el gobierno ruso en mayo de 2022 sí que han mantenido encuentros con los diplomáticos que sufrieron semejantes medidas. Por ejemplo, de la embajada francesa se declaró personas ‘non-grata’ a 34 diplomáticos y en el caso de la legación italiana a 24. Además, los ministros de otros estados miembros ofrecieron nuevos destinos a sus nacionales expulsados. En el caso de España, Albares se ha puesto de perfil y no ha tenido ningún acercamiento a ellos.

Todos los afectados dispusieron además de un tiempo muy estrecho para abandonar territorio ruso y regresar a España. Siete días es el tiempo que determinó el Ministerio de Exteriores que dirige el jefe de la diplomacia rusa, Sergey Lavrov. Teniendo en cuenta que muchos de ellos estaban establecidos en Moscú y San Petersburgo con viviendas, hijos escolarizados en colegios u otras cuestiones particulares, fue una circunstancia completamente imprevista.

“Ninguno pidió nada, aceptaron la expulsión con resignación y sin hacer ruido, pero ahora han sido informados que fueron vetados para recibir la condecoración que les pidió su embajador. Solo se decidió condecorar a los no funcionarios, a los contratados locales en Rusia y discriminando a los que pertenecen a la Administración del Estado, sin explicación ninguna”, señala otra fuente desde el anonimato.

La situación que se vive en la embajada española en Moscú es extremadamente difícil desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. En la actualidad el embajador, Marcos Gómez, apenas tiene equipo para acometer su labor tras las sucesivas expulsiones de diplomáticos. La aprobada el pasado 18 de mayo fue recíproca a una medida similar aprobada previamente desde Exteriores con la embajada rusa en Madrid, en línea a lo que habían hecho otros estados de la UE por la violación de la integridad territorial de Ucrania.