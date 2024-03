Sánchez quita poder a Cerdán y le aparta de la campaña vasca mientras prepara cambios en su núcleo duro

Pedro Sánchez pretende que durante su viaje a Brasil y Chile, iniciado este martes, aminore la presión sobre el PSOE por el caso Koldo que salpica a Francina Armengol, Ángel Víctor Torres y Santos Cerdán. El presidente ha decidido poner un océano de por medio, en mitad de la peor crisis política desde su llegada al poder, «para pensar las cosas con tranquilidad». Pero antes de irse, según fuentes de su entorno más cercano, ha dejado dicho que a su vuelta «habrá algún cambio». Amortizada la salida de José Luis Ábalos para integrar el Grupo Mixto, y con la voluntad de no dejar caer a Armengol y Torres, Sánchez pretende servir lentamente la cabeza de Cerdán mientras prepara cambios en su núcleo duro. De momento, le resta poder y le sitúa ya en la casilla de salida.

En Moncloa y en Ferraz asumen que «esta vez no habrá un golpe de efecto», como es habitual en Pedro Sánchez ante estas situaciones. La opinión generalizada de los que trabajan a diario con él es que «ejecutará cambios quirúrgicos» para «reforzar su liderazgo». Lo contrario, explicitan, «sería reconocer que la presunta corrupción de Koldo es generalizada, cuando no es así». Otro motivo por el que no habrá cambios estridentes, pese a la gravedad de la situación, es por «el estado de shock» en el que está el presidente del Gobierno. Fuentes de Moncloa subrayan que «todo esto le ha afectado a nivel anímico, está noqueado y desnortado». Coinciden dos colaboradores suyos que «nunca le habíamos visto así». La trama «ha afectado a tantas personas de su entorno» que «no sabe cómo responder».

Una de las grandes incógnitas, que Sánchez «madurará durante su viaje» a Latinoamérica, es si debe avanzar o no una crisis de Gobierno que pretendía realizar para finales de abril o principios de mayo. El líder socialista tenía decidida la salida de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Para ambas, personas de su máxima confianza, el presidente tiene nuevos destinos profesionales. A Ribera la quiere en Europa, como comisaria de Energía. A Morant, dedicada al 100% a su nuevo cargo de secretaria general del PSPV-PSOE. La voluntad de Moncloa es que cese como ministra y diputada y ocupe un escaño de senadora por designación autonómica.

Los planes de Pedro Sánchez pasaban por apurar en el calendario esta crisis de Gobierno, situándola lo más cerca de las elecciones europeas, pero en su equipo nadie descarta que la acabe avanzando a finales de este mes de marzo o principios de abril. «Está a la espera de ver qué pasa con los dirigentes señalados», en especial con el ministro Ángel Víctor Torres, para encubrir su salida en una remodelación más amplía que justificará para «dar un nuevo impulso al Gobierno».

El núcleo duro de Sánchez

Lo sucedido en los últimos días ha vuelto a evidenciar «la desconfianza» de Sánchez en su entorno más cercano. Sobre los que se consideran el núcleo duro del presidente. Óscar López y Antonio Hernando, jefe de gabinete y adjunto respectivamente, van perdiendo peso «por las visibles maniobras para aupar a Pilar Alegría». Un movimiento que no gusta al presidente del Gobierno. No se descarta la salida de alguno de ellos del gabinete presidencial a corto plazo.

Se espera que Sánchez refuerce a la vicepresidenta María Jesús Montero y al ministro Félix Bolaños. También está en auge Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del director del gabinete, de la estricta confianza del secretario general. Aunque no se espera que se sume a los maitines del núcleo duro, más bien su función pasará por la de consejero personal y asesoramiento privado, otro nombre que el presidente quiere reforzar es el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Cambios en Ferraz

Desde que estalló el caso Koldo, hace ya dos semanas, el PSOE ha pasado de la negación a culpabilizar a la oposición de lo sucedido. «La falta de estrategia» es una de las cuestiones «que más preocupan al presidente». En este ámbito, el de la estrategia y la comunicación gubernamental y del partido, se esperan los primeros cambios. Sánchez busca sustitutos para el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, uno de los nombres de su núcleo duro, y para el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Los dos, junto con el secretario de Organización, Santos Cerdán, serán los tres primeros en pagar los platos rotos. «En poco más de 100 días de Gobierno únicamente hemos evidenciado y vendido polémicas», lamenta «con resignación» una ministra socialista.

El secretario de Organización, que pretendía salir reforzado de la convención política municipal que los socialistas celebraron el pasado mes de enero en La Coruña, verá reducido su poder orgánico, pues Sánchez hará uso de sus atribuciones para diluir las funciones que Cerdán tiene asignadas a día de hoy. De esta forma, el secretario general da a entender internamente que alguien, muy cuestionado en la organización, asume los errores cometidos.

El diputado por Navarra, según ha expresado también el presidente a su equipo, tampoco se pondrá al frente de la campaña en el País Vasco, como ha venido haciendo en las últimas convocatorias electorales. Seguirá en el cargo como mínimo unos meses más. Pero un mal resultado en las elecciones del 21 de abril y en las europeas de junio, explican, podría originar que Sánchez provocase la salida de Santos Cerdán sin necesidad de esperar al próximo Congreso Federal previsto inicialmente para el año que viene.