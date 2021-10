Desde que se conoció la noticia de que el exjefe de la Inteligencia Militar del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, presentará pruebas a la Audiencia de que José Luis Rodríguez Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela, el expresidente socialista ha sido carne de meme en las redes sociales. Los internautas le han puesto humor a un tema muy serio como es la implicación de Zapatero en operaciones de corrupción en Venezuela. «El propietario de una mina de oro, en el 40 Congreso Federal del PSOE» o la versión de Antonio Molina de «Soy minero» son algunos de los tuits que más han circulado.

Yo no maldigo mi suerte porque Sociata nací.

Y aunque me ronde la DEA yo no me voy de aquí…

No me da envidia el dinero porque Maduro ma llenao

Ser el mejor mensajero de toda Sierra El Callao.

Soy Minero y templé mi corazón con pico y barrena soy Minero

Y con caña, vino y ron… pic.twitter.com/OglAJlOhFX

— ES🔼⚜️63M63⚔️🔼ES (@__63M36) October 16, 2021