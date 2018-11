Torra se cita con Otegi en San Sebastián para lanzar el referéndum separatista del domingo

Torra dará una charla separatista en San Sebastián después de reunirse con el lehendakari Iñigo Urkullu La plataforma separatista 'Gure Esko Dago' organiza este referéndum separatista copian al modelo secesionista catalán

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, impartirá una charla este miércoles en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de San Sebastián para impulsar el referéndum separatista que se celebrará el próximo domingo en la capital vasca. A este encuentro, organizado por la plataforma separatista ‘Gure Esko Dago’, acudirán dirigentes de la izquierda abertzale como el coordinador general de la formación proetarra de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Este mismo miércoles Torra se reunirá antes con el lehendakari Iñigo Urkullu en Vitoria, en lo que será el primer encuentro entre ambos mandatarios tras la toma de posesión de Quim Torra como líder del Govern. El presidente de la Generalitat impartirá una conferencia en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de San Sebastián. Se trata de una charla para apoyar la consulta separatista de este sábado y para difundir el discurso independentista catalán.

La plataforma ‘Gure Esko Dago’ es la encargada de promover y promocionar la consulta separatista de este domingo, cuyo objetivo es fomentar el autoproclamado ‘derecho a decidir’ en el País Vasco. Esta plataforma se mira en el espejo de otras entidades independentistas como la ANC al copiar el modelo del secesionismo catalán: hasta 203 referéndums han organizado ya por toda la geografía del País Vasco y Navarra donde han votado 189.000 personas.

Será la primera vez que se celebra un referéndum de esta índole en una de las tres capitales vascas. La consulta cuenta con el apoyo del PNV y de EH Bildu.

Otegi se reunió con Puigdemont

La semana pasada Arnaldo Otegi, ex portavoz de la ilegalizada Batasuna, se reunió con el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su mansión de Waterloo (Bélgica), donde se encuentra fugado desde algo más de un año de la justicia española.”He tenido ocasión de estar con él en su casa de Waterloo y le he mostrado nuestra solidaridad“, apuntó Otegi.

El dirigente de EH Bildu desveló parte de su reunión con Puigdemont, que consistió en tratar de diseñar una estrategia contra “el Estado totalitario español“. “Nosotros seguimos insistiendo en que vascos, catalanes y gallegos tenemos que jugar una partida contra el Estado totalitario juntos y, sobre todo, de eso estuvimos hablando”, afirmó Otegi ante los medios tras su encuentro con el ex líder del Govern.