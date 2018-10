El PNV dice que el PP quiere “provocar escándalo” por denunciar que se blanquea a ETA en las aulas

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha acusado al PP de haber llevado a cabo una “deliberada manipulación y provocar el escándalo” con el programa educativo sobre la historia de ETA. Además, considera que tras la situación generada se sitúa la “sombra alargada de Pablo Casado”.

En declaraciones a Radio Euskadi, el dirigente ‘jeltzale’ se ha referido al programa educativo ‘Herenegun’, sobre la historia reciente del País Vasco, y las quejas surgidas por parte del PP y colectivos de víctimas en torno a estas unidades didácticas que el Ejecutivo vasco pretende llevar a las aulas.

Egibar, que ha señalado que cada uno ha visto el pasado de una “determinada manera”, ha defendido que cuando se busca “con naturalidad” alcanzar un “consenso” fuera de los focos, los temas avanzan”, pero en el momento en que se exponen, esto “se matiza”.

“Si esto va acompañado de una exageración, y yo diría que de una deliberada manipulación, se provoca y proyecta el escándalo y aquí estamos, discutiendo sobre el programa ‘Herenegun'”, ha denunciado.

A juicio del dirigente ‘jeltzale’, la razón de la “exageración” producida con estas unidades didácticas tiene un origen “de índole político” que ha situado en la llegada de Pablo Casado a la Presidencia del PP.

“La sombra de Casado es muy alargada y alcanza al PP vasco. A uno de los participantes en estas unidades didácticas, Borja Sémper, cuyo testimonio he visto y me parece correcto y constructivo, cuando se interpreta el destino del PP desde las tesis de Casado le tiemblan las piernas políticas y hace ganchillo. Se monta el escándalo y se dice que hay una teoría del conflicto, cosa que no es cierta”, ha lamentado.

Egibar ha incidido asimismo en que los textos educativos están en “fase de corrección y mejora”, por lo que la situación generada es “una exageración que hay que cortar”, pero “no tapando” pese a que “algunos parece que quieren enterrar el pasado”.

Supervisión

En esta línea, ha advertido de que el programa educativo ha tenido una “supervisión editorial por parte de personas reconocidas desde el mundo de la historia” y, al final, “el público va a poder visionar, conocer los contenidos y ver hasta qué punto se está tergiversando la historia”.

“Se ha actuado con transparencia y no ha habido precipitación. Se tenía que abordar porque también en los libros de historia de nuestras escuelas se tiene que hablar de las últimas décadas”, ha finalizado.