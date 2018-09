El PSE a PNV y Bildu: “No sirve pedir acuerdo si el nuevo estatuto sólo recoge aspiraciones nacionalistas”

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, se ha dirigido este jueves al lehendakari, Iñigo Urkullu, para afirmar que “de poco sirve apelar a la pluralidad”, si el modelo que ofrece “sólo recoge las aspiraciones de una parte”, la nacionalista.

Tras asegurar que su partido no abdicará de lograr un acuerdo para un nuevo Estatuto, ha afirmado que no es responsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arreglar lo que no se ha sabido encauzar en Euskadi.

De esta forma, Mendia ha aludido a los emplazamientos que el lehendakari ha realizado a Sánchez, durante su intervención en el pleno de política general del Parlamento Vasco, para que cumpla el Estatuto, reconozca la plurinacionalidad y emprenda un camino confederal en el Estado. Además, Urkullu ha llamado a los grupos a buscar un consenso más “amplio y sólido” de nuevo estatus —cuyas bases iniciales han sido pactadas sólo entre los nacionalistas del PNV y los proetarras de EH Bildu—.

En su discurso, la líder de los socialistas vascos ha replicado al presidente del Gobierno Vasco que, “de poco sirve invitar al acuerdo” sobre una reforma estatutaria, “si hoy ya se da por cerrado un modelo”.

“De poco sirve apelar a la pluralidad si el modelo que se ofrece sólo recoge las aspiraciones de una parte de la sociedad. Usted defiende un modelo confederal, yo defiendo el federal, y estamos en uno autonómico que sólo se puede cambiar si reformamos la Constitución. Si no es así, y lo sabe usted, lo que ahora plantea sólo generará esa frustración de la que usted y nosotros queremos huir”, ha apuntado.

Tras señalar que los socialistas seguirán comprometidos “con garantizar la pluralidad que tanto enriquece”, ha advertido de que se estrena “un curso político en el que volverán las citas con las urnas”, y en la Cámara vasca “va a haber mucha tentación de pensar más en algún voto que se pueda arañar que en algún derecho que se pueda conquistar“.

“Mi grupo, pase lo que pase en los próximos meses, seguirá buscando conciliar voluntades sobre los mínimos que suman a toda la sociedad para impedir que los máximos de una parte de esa sociedad perjudiquen a la ciudadanía. Entre el todo o la nada, existe un enorme cauce en el que cabemos todos, y es el que hemos trabajado y seguiremos empeñados en trabajar”, ha añadido.

En su opinión, en Euskadi se debería “tener bien aprendido que los grandes acuerdos sólo se construyen desde el reconocimiento mutuo, desde la asunción de las diferencias, desde el respeto a la legalidad, desde los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad, y desde las ganas de sumar”.