Bildu ofrece a Urkullu “acuerdos de país” para evitar pactar con el con el PSE: “Es un lastre”

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha tendido la mano de su formación al lehendakari, Iñigo Urkullu, para alcanzar “acuerdos de país” y salir del actual gobierno de coalición con el PSE que ha calificado como “un lastre para nuestro país”.

La portavoz de Bildu ha hecho este ofrecimiento a Urkullu en el pleno de política general que se está celebrando en el Parlamento Vasco, donde ha criticado que el actual Gobierno Vasco, formado por PNV y PSE, “está en minoría” y no tiene en este momento “ni ambición ni determinación para solucionar los problemas reales de la ciudadanía”.

Sin embargo, le ha dicho al lehendakari que su formación “va a estar ahí para alcanzar acuerdos de país”. “Nosotros estamos dispuestos a poner los intereses de nuestro país ante todo. Son momentos cruciales en los que se debe actuar con altura de miras y liderazgo”, ha defendido.

Por ello, ha señalado que ofrecen a Urkullu la “oportunidad de salir de un pacto de gobierno del pasado, de un proyecto de país erosionado y de un marco desgastado para emprender un nuevo camino lleno de oportunidades” porque cree que el actual gobierno “es un lastre para nuestro país”.

“Nuestra mano está tendida. Nosotros estamos dispuestos aquí y ahora para establecer unas nuevas bases que miren al futuro con firmeza, seriedad y responsabilidad, a hacer las cosas mejor, a ofrecer a la ciudadanía mejores servicios, a hacer nuestra aportación para dar a la ciudadanía un futuro de esperanza”, ha señalado.

Por ello, ha pedido al PNV que tenga una “visión de país” y estén “a la altura de la ciudadanía”. En este sentido, ha hecho referencia al acuerdo alcanzado con el PNV en la ponencia de autogobierno para defender que es un “buen acuerdo porque conecta con la voluntad mayoritaria de este pueblo”. “Queremos decidir aquí para vivir mejor”, ha indicado.

Iriarte ha señalado que el acuerdo de las bases para la reforma del autogobierno alcanzado entre EH Bildu y PNV muestra que en el Parlamento Vasco “se puede progresar de forma notable, cuando existe voluntad política para ello”. “Hemos acordado las bases que recogen los derechos imprescindibles para que la gente pueda afrontar el futuro con esperanza”, ha defendido.

Para EH Bildu, es necesario “cambiar el modelo de relación con el Estado” y se ha mostrado a favor del diálogo y el acuerdo, pero ha señalado que “no se pueden confundir ni con la subordinación, ni con la sumisión no mucho menos, con convertir a una de las partes en recadista de la otra”.

La parlamentaria de EH Bildu le ha pedido al lehendakari que explique “qué quiere decir cuando habla de garantizar el recorrido institucional de este acuerdo mayoritario” y le ha preguntado por qué cree que este acuerdo de bases alcanzado en el seno de la ponencia de autogobierno “no lo puede tener”. “¿Qué impide que pueda tener recorrido institucional más que la voluntad política?”, le ha preguntado.

Iriarte ha defendido que “los derechos civiles y políticos, los derechos nacionales y los derechos sociales están intrínsecamente unidos” y “no se pueden trocear” ni “desligar”. “A quien habla de imposición, querría decirle, que no impone quien pide libertad: impone quien la niega, no impone quien opta por respetar la voluntad de la gente: impone quien no permite a la gente expresarse”, ha defendido.

Falta de liderazgo

EH Bildu cree que al Gobierno Vasco le ha faltado liderazgo y ha advertido a Urkullu que “no es suficiente con gestionar, hay que liderar” y actuar con “determinación”. Al respecto, ha criticado que “una gran parte” de las inversiones sociales a las que el lehendakari ha hecho referencia en el pleno “son pura inercia, sin objetivos claros, sin medir el impacto de la inversión y en las que el gobierno no ha mostrado capacidad de corrección”.

“No podemos permitirnos vivir en una sociedad con miedo al futuro. Las mujeres y hombres de este país tenemos derecho, debemos de tenerlo, a tener nuestro propio proyecto de vida, a aspirar a mejores cotas de bienestar. No podemos instalarnos en la resignación en el conformismo que denota la descripción del señor Urkullu”, ha insistido.

Por ello, ha defendido que es necesario tener “certezas y no sólo ayudas” y “políticas públicas bien diseñadas que garanticen una vida digna, diseñadas para tiempos de bonanza y para cuando la situación se complica”.

“Las políticas públicas deben garantizar la igualdad de oportunidades, para evitar cualquier discriminación por ser joven o por ser mujer, o por la procedencia de las personas. Pero también para evitar cualquier sospecha de favoritismo, de corrupción, de enchufismo”, ha defendido.

Iriarte ha citado el caso ‘De Miguel’, de Hiriko o el referente a la planta de purines de Karrantza para señalar que se trata de “casos en los que están implicados altos cargos de la Administración con comportamientos, ni ejemplares, ni éticos”.

También ha citado el proceso que se ha llevado a cabo en la Oferta de Empleo Público de Osakidetza, para criticar la gestión del gobierno ante las sospechas de irregularidades en el proceso que ha calificado de “nefasta”. “Que no piense este gobierno que no va a tener que asumir sus responsabilidades políticas al respecto. Va a tener que asumir sus responsabilidades políticas. Si no lo hacen ustedes, nosotras les obligaremos a ello”, ha advertido.

“Para garantizar la transparencia, la legitimidad de nuestras instituciones públicas, creemos que es necesario un proceso de regeneración democrática. No vamos a consentir vivir en una sociedad en la que se ampare por acción u omisión el clientelismo, el enchufismo ni mucho menos la humillación de las mujeres como se vivió hace quince días en Hondarribia”, ha defendido.

Tras hacer un repaso por las reivindicaciones de las mujeres, pensionistas, y trabajadores de diferentes empresas en los últimos meses, ha afirmado que el Gobierno Vasco está “lejos de la calle, lejos de la realidad” y cree que el ejecutivo de Urkullu “no conecta con la sociedad vasca”.