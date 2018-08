Goia se pone chulo con las víctimas de ETA: “¿Un escrito? Igual tarda un plazo en llegarme”

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha respondido al colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, que si ha presentado un escrito para que los padres de los matones de Alsasua no lancen el chupinazo de las fiestas “igual transcurre un plazo” hasta que le llegue a sus manos.

Además, ante sus quejas por el hecho de que los padres de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en 2016 vayan a protagonizar este sábado el chupinazo de la Semana Grande del colectivo Donostiako Piratak, que ésta “no es una actividad programada por el Ayuntamiento”.

En declaraciones a los medios en la capital guipuzcoana, Goia, preguntado por los periodistas sobre la carta que Covite anunció iba a mandar al primer edil donostiarra para que impida que los ‘Altsasuko Gurasoek’ lancen el chupinazo de los Donostiako Piratak, ha indicado que no ha recibido esa misiva”. “Igual ha entrado por el registro del Ayuntamiento y, hasta que llegue a mis manos, puede transcurrir un plazo“, ha señalado.

En todo caso, Eneko Goia ha indicado que Covite “sabe que no es una actividad festiva propia programada por el Ayuntamiento y, si no están de acuerdo, no es al Ayuntamiento al que deben recurrir para reclamar que se adopten las medidas, sino a otras instancias”. “Tanto que dicen que respetan las decisiones judiciales, deberían de saber que esto va por esa vía y no por la vía del Ayuntamiento”, ha concluido.