Amaya Fernández: “El PNV y Bildu pretenden reeditar un Plan Ibarretxe II”

Amaya Fernández no titubea cuando acusa al PNV de recurrir a “la estrategia de péndulo” para hacer política en el País Vasco. Para ella, el camino de los de Urkullu siempre tiene un mismo recorrido.

Amaya Fernández (A.F).- Es un camino que al final está bifurcado y hay que elegir entre autonomismo e independencia. El PNV unas veces se para en el camino, otras veces da dos pasos para atrás y para adelante, pero siempre dejando los pilares para llegar a esa bifurcación y elegir la independencia.

Manuel Cerdán (M.C).- ¿Es una trampa colocar en la reforma del Estatuto Vasco el principio de legalidad supeditado al principio democrático?

A.F.- Claramente, el PNV con la colaboración de Bildu está intentando reeditar un Plan Ibarretxe II, pero han aprendido dos cosas. Una, que el lenguaje es muy importante y lo utilizan de manera torticera. No hablan del derecho de autodeterminación, sólo de derecho a decidir. Y, por otro lado, están utilizando el doble discurso de la defensa del Estatuto del Gobierno cuando realmente lo que quieren es someter el principio de legalidad al principio democrático. Pero lo que no quieren es que se reproduzca lo de Cataluña porque han visto lo que supone en términos económicos y de fractura social.

M.C.- Ustedes con su abstención propiciaron la aprobación de los presupuestos del Gobierno vasco. ¿Se podría afirmar ahora que hay una ruptura entre el PP y el PNV?

A.F.- El PNV ha decidido cambiar el paso, apostar por un camino hacia la independencia y lógicamente, no tenemos ninguna razón para seguir confiando en el señor Urkullu y su partido… Existen unas líneas rojas que saben que el PP Vasco nunca jamás va cruzar.

“El PNV representa una amenaza para la estabilidad y la convivencia”

M.C.- ¿Controla Urkullu al PNV o está presionado?

A.F.- El PNV utiliza la estrategia del poli bueno, poli malo. Como si hubiese dos almas dentro del PNV, una representada por el señor Ortuzar y otra por Urkullu. Hay una unidad de discurso aunque estratégicamente les pueda convenir esa combinación de mensajes de cara a la opinión pública. No hay un lehendakari que tenga una posición y un partido que tenga otra. El PNV representa una amenaza para la estabilidad y para la convivencia en Euskadi. Están abocados a una estrategia muy similar a la ocurrida en Cataluña.

“Tan irresponsable es Urkullu cuando cuestiona la Constitución como Rivera cuando habla del Cupo”

Y Amaya Fernández compara la actuación de Urkullu con la de Albert Rivera.

A.F.- Ciudadanos no tiene raíces ni estructura en el País Vasco. Por su discurso en Euskadi es muy poco inteligente. Utiliza la política vasca para ganar votos en Andalucía o en Madrid de forma irresponsable. Es tan irresponsable Urkullu cuando cuestiona la Constitución como cuando Rivera habla de un Concierto y un Cupo que desconoce. Cuando habla del “cuponazo” de los 300 millones del Cupo no habla de los más de 5.000 millones que hay en los presupuestos del Estado para las autonomías de régimen común de los que no se puede beneficiar el País Vasco. Ni de los más de los 130.000 millones del rescate, entre 2012 y 2015, que puso la Hacienda estatal a disposición de las autonomías.