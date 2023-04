El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha anunciado este martes la aprobación del anteproyecto de Ley de Garantías de Listas de Espera en la región por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. En una rueda de prensa destinada a informar sobre varias cuestiones relacionadas con su Consejería, Fernández Sanz ha señalado que, tras la aprobación de este anteproyecto, el objetivo es que la ley «pudiese estar aprobada este año, antes de que finalice 2023». Lo que parece olvidar el Gobierno socialista de Emiliano García-Page es que el Parlamento castellano-manchego ya no puede tramitar iniciativas legislativas porque está cerrado.

«El paciente, cuando cree que se ha superado su tiempo, hace una solicitud y el servicio de salud está obligado a ofrecerle una alternativa en otro centro de salud o bien en un espacio concertado del sistema de salud», ha expuesto Sanz en modo precampaña electoral. En segundo lugar, la ley establecerá mecanismos para «reconocimiento del derecho de los pacientes» que, en caso de exceder esa ley, podrán ser derivados de forma obligatoria si lo solicitan a otro recurso público o concertado, corriendo la administración pública con los gastos de desplazamiento y pernocta tanto del paciente como de un acompañante.

«Es un brindis al sol. De ponerse en marcha esta ley sería con suerte para fin de de este año», dicen a OKDIARIO fuentes sanitarias consultadas. La realidad es que el Informe SISLE-SNS a 31 de diciembre de 2022 dice que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde los pacientes tienen que esperar más para ser operados, con una media de 157 días, a pesar del maquillaje de las listas de espera. El incremento es del 38,8% en un año.

Desde que García-Page es presidente, hace ocho años, hay 1.244 pacientes en lista de espera quirúrgica, un 3,7%. Además, es la comunidad autónoma donde más tienen que esperar los niños para ser operados, con una media de 250 días. Si se mira por especialidades, la de Otorrinolaringología consume 206 días de espera, mientras que Oftalmología, 117 días. En Castilla-La Mancha, para ser operado por el Servicio de Neurocirugía hay que esperar una media de 289 días, una marca sólo superada por Aragón con 289 días. Para ser operados por el Servicio de Cirugía Maxilofacial hay que esperar una media de 202 días, la segunda peor comunidad autónoma sólo superada por Extremadura, mientras que Servicio de Angiología y Cirugía Vascular acumula retrasos de 218 días.

En relación a este tema, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, recordó el pasado 6 de abril que «Castilla-La Mancha tiene el dudoso honor de encabezar el pódium de las listas de espera sanitarias en nuestro país; según el Ministerio de Sanidad, la comunidad autónoma con peores tiempos en lista de espera es Castilla-La Mancha, una verdad que desde el Partido Popular venimos denunciando desde hace muchos meses».

«A mí me preocupan los pacientes que están esperando y por eso, hoy, vuelvo a pedir al Gobierno de Page que no espere a que haya elecciones y que, cuando vuelva de sus vacaciones, no siga haciendo anuncios y promesas, sino que se ponga a trabajar, todavía quedan dos meses para las elecciones, y nuestros sanitarios no pueden seguir esperando una carrera profesional que llevan esperando ocho años», sentenció Núñez.