No abrir al cartero no le salva de estar en una mesa electoral: la Guardia Civil irá a buscarle a casa

Más de medio millón de españoles pasarán la jornada completa del 23J en sus colegios electorales. Los que han sido seleccionados como miembros de una mesa electoral y no han podido acreditar una excusa están obligados a acudir. Incluso aquellos que recurran a la picaresca de desaparecer y no abrirle la puerta al cartero cuando este vaya a notificarles. Si no le encuentran, dese por notificado: los nombres de aquellos a los que no se ha podido localizar se publicarán unos días antes en el Boletín Oficial del Estado y, a partir de ese momento, se considerará efectiva la notificación. Y de no acudir al colegio el 23J, la Guardia Civil le podrá hacer una visita esa mañana y llevarle hasta su puesto en la mesa.

Como viene siendo tradición en todos los procesos electorales, una vez que se pone en marcha la cuenta atrás de los comicios hay personas que parecen esfumarse de la faz de la tierra. Al menos, de cara a los carteros, los portadores de -para algunos- malas noticias: un nombramiento como miembro de mesa electoral. Y de cara al 23J, con un 30% de los españoles de vacaciones y prácticamente el resto disfrutando de una jornada dominical veraniega, el temor a tener que pasar el día en un colegio electoral ha hecho que ese síndrome del desaparecido se extienda a toda España. A los carteros les está resultando muy difícil localizar a parte de esos agraciados.

En la provincia de Cádiz, por ejemplo, Correos ha detectado que alrededor de un 25% de las personas seleccionadas para las mesas están en paradero desconocido. Nadie contesta al telefonillo, nadie abre la puerta. En pueblos de Pontevedra y de Badajoz, como ha informado OKDIARIO, se ha tenido que echar mano de la Guardia Civil para tratar de localizar a tanto despistado en paradero desconocido.

Sin embargo, esconderse no servirá de nada. Cuando se termine el plazo oficial de alegaciones, 72 horas antes del 23J, el Boletín Oficial del Estado notificará a quienes no han abierto la puerta al cartero o incluso a la Guardia Civil. Y si su nombre sale en el BOE, dese usted por notificado: es vinculante.

Si aun así el seleccionado sigue sin darse por aludido y no acude a su cita en el colegio ese 23J, la Policía o la Guardia Civil podrá hacerle una visita a primera hora y conminarle a cumplir su deber cívico. En ese caso, no suele ser buena idea llevarle la contraria a la Benemérita. Y si el despistado decidiese poner tierra de por medio ese día y estar ilocalizable como anteriormente, tendrá 7 días para justificar qué le ha pasado. De no hacerlo, o no hacerlo satisfactoriamente, habrá multa de hasta 3.000 euros. E incluso en algunos casos extremos, pena de prisión de hasta 12 meses.

Excusa

Cada una de las mesas electorales debe estar formada por un presidente y dos vocales que deberán acudir a su colegio electoral a las 08:00 de la mañana y permanecer hasta después del recuento de votos. Como informa la Juta Electoral Central (JEC), los ciudadanos seleccionados para participar en las mesas electorales son escogidos por sorteo, y es obligatorio acudir al encuentro. De no poder hacerlo, tendrás que justificar dicha ausencia en un plazo de siete días. Y si la ausencia fuera por causa sobrevenida, con 72 horas de antelación.

La situación se va a agravar aún más, teniendo en cuenta que en muchas zonas de España se va a tener que repetir el proceso. Numerosas juntas electorales de Zona de toda España se han visto obligadas a realizar un segundo sorteo para encontrar a los miembros de las mesas del próximo 23J, tras recibir un aluvión de excusas de quienes habían sido seleccionados inicialmente. Sólo en Madrid se han registrado 12.000 eximentes. Los problemas se extienden por toda la Península.

Paradero desconocido

El Ministerio del Interior ha ofrecido toda la colaboración que necesiten las Juntas para asegurar la correcta celebración de las elecciones, ante el aluvión de incomparecencias y paraderos desconocidos de sus miembros.

El nivel de notificaciones para ser miembro de mesa que no han podido ser entregadas, a estas alturas, es mucho más alto que en cualquier otra cita electoral del pasado. Principalmente por la fecha elegida por el Gobierno, en plenas vacaciones de verano. Si la notificación no llega a manos efectivas del interesado, mediante correo certificado, no se puede dar por enterado. Y, por tanto, por convocado. Un detalle que ha disparado la picaresca entre aquellos que no tienen excusas para librarse del 23J.

Esa situación ha provocado que en prácticamente todos los puntos de España se estén experimentando grandes problemas a la hora de configurar las mesas electorales. Especialmente en zonas rurales. Según ha podido saber OKDIARIO, hay Juntas de Zona con serios problemas para localizar a los elegidos por sorteo en áreas rurales de Galicia, Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha. Se trata de viviendas situadas en fincas rurales donde los carteros tiene muy complicado comprobar si la persona está o no en casa y donde es más fácil esconderse en caso de no querer recoger la notificación.