Revilla anuncia por enésima vez desde 2003 que no se volverá a presentar a las elecciones

El presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que no se volverá a presentar a las elecciones autonómicas del año 2019 por el PRC (Partido Regionalista de Cantabria). Este hecho no resultaría noticioso de no ser porque Revilla lleva desde el año 2003 anunciando que no se presentará a las próximas elecciones y finalmente siempre se vuelve a presentar. Con esta estrategia consigue que meses antes de los comicios los medios de comunicación especulen sobre su futuro político y se movilicen las bases de su partido.

En el año 2003, Revilla aseguró que era la última vez que se presentaba a las elecciones. Sin embargo, concurrió a los comicios autonómicos y logró 66.480 votos, posicionándose como la tercera fuerza más votada por detrás del PP y del PSOE. ‪En el año 2007, el regionalista insistió en que quería dejar la política, pero que la gente le pedía por la calle que no se fuera. De nuevo, Revilla se volvió a presentar. En esta ocasión consiguió 99.159 votos, muy por detrás del PP, que de nuevo fue la fuerza más votada.

En el año 2011 Revilla dijo que estaba enfermo del riñón, y que sería su médico quien decidiría si se presentaba o no. Finalmente lo hizo, y volvió a perder las elecciones: consiguió 98.887 votos y de nuevo, quedó muy por detrás del PP. En el año 2015, insistió en que estaba mayor y cansado físicamente y que por ese motivo renunciaba a encabezar la candidatura del PRC. Pero volvió a presentarse y de nuevo, se pegó un batacazo en las urnas. Siempre pierde, pero acaba gobernando gracias a los votos del PSOE.

A este hecho, hay que sumarle la caía de popularidad de Revilla en la región, ya que los cántabros nunca han confiado en él ni en su fuerza política para gobernar la Comunidad autónoma. El presidente autonómico nunca ha ganado las elecciones, ni con mayoría absoluta, ni con mayoría simple. Siempre que ha logrado formar gobierno ha sido porque el PSOE ha contribuido favorablemente para que sea investido presidente regional.

El próximo 11 de noviembre, el PRC (Partido Regionalista de Cantabria) celebrará su Congreso regional, en el que supuestamente, se elegirá a su nuevo líder. Fuentes políticas han asegurado a OKDIARIO que Revilla “no tiene un sucesor claro, pues siempre ha evitado que alguien se animara a sucederle. El día que Revilla lo deje, el partido saltará por los aires”, señalan las mismas fuentes. Se trata de un Congreso sin ningunas garantías, ya que se encuentra conformado por militantes que no pagan cuotas y que votan a mano alzada.