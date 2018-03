Ibiza se queda sin policías: una cuarta parte pide el traslado por el elevado precio de los alquileres

La cuarta parte de la plantilla de la Policía Nacional de la isla de Ibiza ha solicitado su traslado. Así lo ha revelado el sindicato Unión Federal de Policías (UFP). 40 agentes han pedido un nuevo destino, una cifra que puede llegar a aumentar hasta las 60 solicitudes según las estimaciones del sindicato policial. El elevado precio de los alquileres y del nivel de vida en la isla son las razones de estas solicitudes.

El nivel de efectivos en la isla de Ibiza son de entre 260 y 270 policías nacionales. Esto significa que una cuarta parte de los agentes en la isla de Ibiza ha pedido un nuevo destino.

“El alquiler se ha convertido en algo insostenible, a nivel de todas las islas pero en Ibiza es ya el sumun de todo”, manifiesta a José Búrdalo, secretario general de UFP en las Islas Baleares, a OKDIARIO. “En plena época estival se estaban alquilando habitaciones por 800 y 900 euros“, revela.

El costoso nivel de vida de Ibiza es otra de las grandes razones por las que tanto agentes han solicitado su traslado: “De los policías que están en Ibiza, el dinero que se gastan en vivir, la bolsa de la compra… es muchísimo más elevado que cualquier otro policía. No ganan esa diferencia retributiva porque no está contemplada de ninguna forma o manera. A algunos ni les llega“.

“La cuestión es que Ibiza es una plantilla muy de paso, porque el complemento de insularidad que existe actualmente en Ibiza no contempla ni con mucho la idiosincracia particular de la isla. Entonces convierte a los policías de ahí en los que peor calidad de vida tienen de todo el territorio nacional”, señala Búrdalo. “Hemos tenido casos de compañeros que han tenido que coger excedencias porque no podían permitirse vivir en Ibiza, el trabajo no les daba para vivir en Ibiza”, añade.

En 2017 sólo se fueron 19 agentes

El plazo para presentar las solicitudes de traslado termina el lunes 26 de marzo. La decisión de este cambio de destino se comunicará a los agentes entre mayo y junio. El año pasado más de 60 policías nacionales solicitaron su traslado y sólo se les concedió a 19 agentes. Desde la UFP todavía no conocen cuántos agentes han solicitado trabajar en la comisaría de Ibiza.

Los cálculos que manejan desde el sindicato policial es que este año se les aceptará el traslado a 25 agentes. Esta decisión se basa en un concurso general de mérito, que tiene en cuenta los méritos acreditados de cada efectivo: los años de pertenencia al Cuerpo Nacional de Policía, años de servicio en la unidad en la que está actualmente prestando servicio y recompensas. “Con todo esto se hace un cómputo y una valoración y los que más puntos tienen son los que optan a esas plazas”, explica Búrdalos.

“El nivel de personal está al 80%”

Otro de los problemas que tiene la isla de Ibiza es que la plantilla de policías nacionales se encuentra “en un 80% de personal”, un dato que se corresponde con la media del déficit a nivel nacional. Esto hace que unidades del Cuerpo Nacional en la isla como la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) estén incompletas.

“Había 4 personas y por diferentes motivos ahora se ha quedado en una. Han intentado poner dos más, lo que pasa es que están sin catálogo y nosotros entendemos que tienen que estarlo para poder recibir la debida formación especializada”, concluye el dirigente de la UFP.