Podemos y los proetarras son los más machistas: colocarán un delantal en el Parlamento navarro el 8-M

El Parlamento de Navarra colgará un delantal en su fachada este jueves para apoyar la huelga feminista en el Día de la Mujer. Se trata de una propuesta presentada por Podemos, Geroa Bai, EH Bildu e I-E y que ha sido aprobada por la Mesa de la cámara foral.

De esta forma, los proetarras y sus socios de Podemos apoyarán a la mujer en su Día Internacional utilizando una prenda asociada al trabajo doméstico, con el que tradicionalmente se ha vinculado a la mujer.

El vicepresidente segundo de la Mesa, Alberto Catalán, y la secretaria segunda, Maribel García Malo, ambos de UPN, han sido los únicos en votar en contra. A favor de esta medida han votado la presidenta de la camára, Ainhoa Aznárez (Podemos), el vicepresidente primero, Unai Hualde (Geroa Bai) y el secretario primero, Maiorga Ramírez (EH Bildu).

Podemos y sus socios proetarras cuentan con mayoría parlamentaria en la cámara navarra, al alcanzar los 26 parlamentarios (Geroa Bai con 9, EH Bildu con 8, Podemos con 7 e I-E con 2). La oposición la forman UPN (15 parlamentarios), PSN (7) y el PP (2).

Un taller de mandiles para apoyar a la mujer

Otra medida inverosimil apoyada por Podemos de cara a la huelga feminista es la del taller de mandiles que realizarán este jueves en León. “Haremos mandiles para nuestras vecinas, amigas, para la familia, para nuestras compañeras…”, señalaba en un cartel la comisión 8-M de León, organizadora de esta iniciativa apoyada por los podemitas.

La actividad se enmarca en el programa de la comisión 8-M, responsable de la huelga feminista que se celebrará el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, y que está apoyada por Podemos.

El argumentario interno de la citada comisión ya resultó polémico, al recoger -como reveló ODKDIARIO- medidas como no comprar tampones durante todo el mes o una ‘huelga de cuidados’ en la que se animaba a no cuidar a las personas a cargo y a que las abuelas no se hiciesen cargo de sus nietas y nietos.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, avaló estas medidas. “Como hombre y dirigente político, nuestro papel es subalterno, tenemos que apoyar lo que digan nuestras compañeras”, respondió en una entrevista en La Sexta.