El podemita Santisteve abre un centro público para que el proetarra Hasel hable de libertades

El alcalde de Zaragoza, el podemita Pedro Santisteve, acogerá en un centro público al proetarra Pablo Hasel para que hable de libertad de expresión. El lugar escogido es el instituto público Luis Buñuel, de propiedad municipal. El día, este próximo domingo. Y el contenido del evento: una charla del condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo, Pablo Hasel, para que dé lecciones de respeto a las libertades. Las charlas las organizan las Marchas por la Dignidad de Aragón bajo el título “Jornada por la libertad de expresión”.

La cita supondrá todo un acto de apoyo en un momento en el que el rapero proetarra Pablo Hasel espera la sentencia por su segundo juicio. De hecho, hace un mes que ha declarado en la Audiencia Nacional por alabar a grupos terroristas como ETA o los Grapo, insultar a la Corona y denigrar a la Policía. Hasel afirmó en sus mensajes en redes sociales, por ejemplo, que “cada uno tiene derecho a elegir quién le represente, y esos son los ejemplos que para mí representan la libertad”, en referencia a las bandas terroristas. La Fiscalía ha pedido dos años y medio de cárcel y el pago de 40.500 euros en multas.

El nuevo orador estrella del alcalde de Zaragoza, además, fue ya condenado en 2014 a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo. En aquella ocasión fue por las letras de sus canciones donde, se “ensalzaba y alababa” atentados terroristas de Grapo, ETA o Terra Lliure y se cantaban letras como “no me da pena tu tiro en la nuca, ‘pepero’. Me da pena el que muere en la patera”, “merece que explote el coche de Patxi López” o “que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono”.

Cesión a los okupas

Para colmo, el acto sucede tras la polémica por la condena a tres años y medio de cárcel para Valtonyc. Otro cantante que ha escrito frases como “un atentado contra Montoro otro logro pa’ nosotros, socialicemos los medios de producción a tiros y a la mierda los votos”, o como “Miguel Ángel Blanco, Carrero Blanco (suenan disparos), bah, ya no, ahora toca a Juan Carlos. La OTAN no bombardeará la Zarzuela, no …, aquí lo único que explotan son los trabajadores”, o “Tenemos goma2 y amonal, y así llegará un día que explotadores volarán, tan alto como obreros de derechas que ahora son empresarios, les cortaré el cuello como recortan salarios”.

El acto con Hasel llega después de que el Ayuntamiento de Zaragoza haya firmado un convenio con la asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel para la cesión de la planta baja del antiguo instituto, okupado previamente por este colectivo para realizar supuestamente actos culturales. El acuerdo de cesión tendrá una duración de cuatro años y recae en una asociación que, casualmente, es heredera de otra -Dale vida al Luis Buñuel- de la que el podemita Santisteve fue vicepresidente, y la concejal de Participación, Elena Giner, vocal. La entidad beneficiaria, además, será declarada de interés general por su labor cultural.