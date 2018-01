Aitor Esteban pide a ETA su disolución el día que arranca el juicio por corrupción del PNV de Álava

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado este lunes que ETA debería comunicar su disolución, y que los presos de la banda reconozcan, como piden las víctimas, el daño “injusto” que causaron, y que así, “dejen de marear la perdiz”.

Esteban se ha acordado de ETA precisamente el día en que daba comienzo el macrojuicio en el que están imputados ex altos cargos del PNV alavés y ex miembros del gobierno de Juan José Ibarretxe. La vista ha comenzado pasadas las 10.15 horas en la Audiencia de Álava con los 26 imputados sentados en el banquillo, entre ellos el principal procesado Alfredo de Miguel, ex número dos del PNV en esa provincia.

En una entrevista en Radio Euskadi, Esteban ha reflexionado sobre el análisis que la semana pasada hizo el Foro Social Permanente cuando auguró que en el primer semestre de 2018 se producirá “la desmovilización de ETA” y avances para la reintegración de presos, huidos y deportados.

Para Esteban, “más que ese anuncio de desmovilización, lo que debería producirse es el anuncio de la disolución de la organización ETA y eso es lo que esperamos todos desde hace mucho tiempo”.

A su entender, “es positivo” que los presos de ETA vayan dando pasos individuales en su situación penitenciaria, “pero también es importante y necesario que reconozcan el daño injusto causado, y que se diga así”, como lo reclaman las víctimas de ETA.

Según ha recordado, el terrorismo de ETA no se produjo “en una situación de igualdad” o “como un daño mutuo producido”, sino que “no había justificación para que se produjeran asesinatos o extorsión durante años y años”, por lo que “es bueno que ahora eso se reconozca” como injusto por parte de los presos.

“No se debería de marear la perdiz y se deberían de llamar a las cosas por su nombre”, ha sentenciado.

Por otra parte, ha destacado la actuación de los vecinos de la localidad navarra de Alsasua, “tan denostados en los últimos tiempos, han dado una lección de solidaridad y humanidad” con motivo de las nevadas que cortaron el tráfico en la N-1.

Asimismo, Esteban ha reiterado la disposición de su partido a “hacer política, pero siempre que haya unas bases mínimas para negociar” con el Gobierno respecto a los presupuestos generales del Estado.

Sin embargo, ha señalado que “en este momento el artículo 155 sigue en vigor y hay políticos catalanes que siguen encarcelados” por lo que el Gobierno “debe reaccionar” y levantarlo, “y la clase política catalana hay que pedirles resolución y que lean los tiempos de forma inteligente”.

En este sentido, el portavoz del PNV ha opinado que “la mayoría independentista tiene los mimbres necesarios para formar gobierno”, al tiempo que ha confiado en que “no se den resoluciones absurdas” como mantener a líderes políticos como Oriol Junqueras en prisión.