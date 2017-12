“Los aragoneses somos los españoles que más impuestos pagamos. Mientras Javier Lambán no reconozca eso y deje de atracar los ahorros de los ciudadanos, cualquier discurso que haga, en cualquier fecha, será un nuevo fraude para todos”. Así de tajante se ha mostrado la secretaria general del PP-Aragón y portavoz de la formación en las Cortes autonómicas, Mar Vaquero, tras escuchar la alocución del presidente de la Comunidad con motivo del fin de año.

Ha incidido en que este domingo, el presidente aragonés, Javier Lambán, ha presentado en su discurso un Aragón que no se corresponde con la realidad ni con la situación que sufren los aragoneses: “Cree que puede engañar a los ciudadanos”.

Ha opinado que este 2017 ha sido “un año perdido para Aragón”, ya que, a la tardanza en aprobar los presupuestos debido a la “debilidad” del Gobierno en la negociación, se ha unido la “escasa” ejecución de los mismos. “Los aragoneses tienen hoy los problemas que ya tenían cuando empezó 2017, a los que hay que sumar los que creará el propio Lambán en 2018”.

Ha remarcado que Javier Lambán, a lo largo de 2017, ha demostrado ser un presidente que siempre está “a merced de otros” y que ha preferido resolver antes “su situación personal en el PSOE” que los problemas de los aragoneses. “No tiene ninguna capacidad de liderazgo. El único respiro que ha tenido ha sido la marcha de Pablo Echenique [de la Secretaría General de Podemos-Aragón] y la aparición de un Podemos dócil, que traga con cualquier cosa”.

“Enemigos” en Madrid

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón ha sostenido que el presidente de Aragón sigue buscando “enemigos” en Madrid, y no reconoce que “lo único bueno que ha tenido Aragón este año”, crecimiento y empleo, “es gracias al Gobierno de la Nación y a las decisiones que ha adoptado”.

“Lambán no tiene ningún contenido político. No tiene ningún contenido como gobernante y cuando antes termine la legislatura será mejor para todos los aragoneses, que lo único que desean es que termine la legislatura y poder volver a decirle en las urnas que no lo quieren como presidente”, ha zanjado.