Revilla asegura que Cantabria irá a tribunales si el Estado no responde a sus demandas sobre la deuda

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que su Gobierno (PRC-PSOE) dará 10 días de plazo al Ejecutivo de Mariano Rajoy para responder a las demandas de Cantabria sobre la deuda que, según asegura, tiene el Estado y que cifra en 142 millones, y que si no lo hace interpondrá un pleito.

Revilla lo ha manifestado así en la comida de Navidad de su partido, el PRC, donde ha asegurado que Cantabria tiene “un nubarrón” en su futuro que es la financiación autonómica, y ha cargado contra el presidente de España, Mariano Rajoy, por ser “un moroso”.

La deuda que Cantabria reclama al Estado viene de la financiación del Hospital de Valdecilla y de la Fundación Comillas, la implantación de la Lomce y la Ley de Dependencia.

“Nosotros no nos queremos ir de España, lo que queremos es que nos paguen lo que nos deben”, ha dicho Revilla. “Rajoy no me recibe porque los de aquí -el PP- le dicen que no me reciba y porque piensan que acabarán con nosotros por la vía del estrangulamiento”, ha denunciado el presidente.

“Si Rajoy nos paga estoy dispuesto a ir a televisión con un cartel que diga ‘Viva Mariano'”, ha asegurado.

La mayor parte de discurso de Revilla ha estado dedicado a analizar la trayectoria de su formación, destacando que el PRC es “el partido del presente y del futuro” en Cantabria y que, a su juicio, “tiene todas las papeletas para alcanzar un sueño: ganar las elecciones en 2019” y convertirse en la primera fuerza política de la región.

Revilla también ha analizado la situación en Cataluña y ha asegurado que Cantabria “jamás” vulneraría la legalidad constitucional.

Bajo su punto de vista, lo que han hecho los dirigentes políticos catalanes es una “tropelía”, por lo que considera que “están donde tienen que estar”, aunque matiza que la culpa de lo ocurrido “no es el 100 % de uno solo”.

Revilla ha asegurado que la situación ha llegado hasta la actualidad por el “pasotismo” de Rajoy, y ha considerado que la aplicación del artículo 155 “no arregla el problema”, pues se trata de una cuestión “de dos para cuya solución se debe buscar el acuerdo”