El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía y líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha rechazado las "amenazas" que, a su juicio, ha planteado Vox contra él al pedir que la Mesa del Parlamento actúe por las manifestaciones que ha hecho sobre las peticiones de compatibilidad de diputados de este partido.

“Creo que hemos dado en la diana, son patriotas del taco que vienen a forrarse”, ha afirmado antes de apuntar que “les hemos descubierto las vergüenzas y por eso salen como pollo sin cabeza”, ha dicho Maíllo.

Así se ha pronunciado Maíllo, a preguntas de los periodistas en Huelva, después de que el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, haya anunciado que pedirán a la Mesa que, de acuerdo con los que establece el Reglamento, actúe ante el hecho de que Maíllo se pronunciara públicamente, “contraviniendo el deber de secreto”, sobre el asunto de las peticiones de compatibilidad por parte de diputados de Vox.

Al respecto, el líder andaluz de IU ha asegurado que no ha vulnerado “nada” y que los miembros de Vox “son como los macarras del colegio: los señalas y encima se disgustan o amenazan con pegarte una paliza, en este caso una paliza dialéctica”.

“La pasada semana me insultaron, hoy dicen que me quieren reprobar por algo que no he hecho”, ha lamentado Maíllo, quien ha censurado que el presidente del grupo parlamentario, Francisco Serrano, “cada vez que sale hace una propaganda, que es absolutamente intolerable, de su despacho de abogados, lo que coincide con su petición de seguir ganando el sueldo del Parlamento y seguir desarrollando su actividad en un bufete de abogados, que pide datos vinculados a su actividad privada y que nos pide que no hagamos una valoración política sobre eso”.

Pero esto, ha aseverado el portavoz de la confluencia, “saben los señores de Vox que no lo vamos a permitir” pues a los “macarras”, como ha agregado, “hay que plantearles planes de contención con un trabajo parlamentario riguroso como el que hacemos desde Adelante Andalucía, de transparencia y haciendo valoraciones políticas, a las que tenemos derecho, sobre sus verdaderas intenciones”.

Y es que, para Maíllo, los dirigentes de Vox “son patriotas del taco que vienen a forrarse, que cuando hablan de España se tocan el bolsillo, y ahora les hemos descubierto las vergüenzas y por eso salen como pollo sin cabeza”.

Con todo, les ha pedido “tranquilidad y rigor”, mientras se ha mostrado tranquilo garantizado que ha cumplido con su labor como parlamentario y que, como tal, tiene legitimidad “para hacer valoraciones políticas sobre lo que hacen otros grupos y sobre las actividades del Parlamento”.

También ha puesto el acento el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía en que Vox reacciona así coincidiendo con una información conocida acerca de cómo se financia este partido según la cual, como ha expuesto, “antes era con millonarios de Irán, la patria la tenían en Persia, y ahora fragmentando sobrecitos que presuntamente le daban empresarios”. “Ante esas denuncias de presunta actividad delictiva de antiguos militantes les notamos nerviosos porque cuando le tocamos el tema de la pasta se sienten muy aludidos y muy apelados, por algo será”, ha apostillado.

“Si nos quieren amedrentar nos tendrán firmes en nuestro trabajo parlamentario y luchando por la transparencia en el Parlamento”, ha proseguido Maíllo, que ha considerado que “llama la atención que siempre estén tan celosos de que no se sepa nada de sus actividades”.

“PP y c’s se pliegan”

Igualmente, preguntado sobre el hecho de que Vox haya planteando la ilegalización de los partidos que “no creen en la unidad de España y no renuncian al marxismo”, poniendo de ejemplo a Podemos, el líder andaluz de IU ha avisado de que “está gente son los franquistas de siempre” y que “como no saben cómo atacar” a estas formaciones políticas, las quieren ilegalizar.

“Evidentemente los fascistas han llegado y se están organizado pero son una minoría y lucharemos para que sigan siendo minoría”, ha añadido para apuntar que el problema es que, además, “el PP y Ciudadanos (C’s) se pliegan con silencios cómplices a sus barbaridades”, si bien cree que con estos comentarios “se acabará descubriendo la impostura política donde se encuentran y el intento de amedrentarnos”, con lo que tienen “el resultado contrario: más gente se incorpora a nuestras organizaciones para defender la democracia y luchar contra estas políticas de franquista trasnochado que intenta escandalizarnos”