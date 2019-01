La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, no presentará su candidatura a las primarias del PSOE para el Consistorio, pero sí está dispuesta a hacerlo en las listas electorales, aunque no ha desvelado si al Consistorio o la Asamblea de Madrid.

“No voy a presentarme a las primarias para ser candidata al Ayuntamiento de Madrid, tal como había manifestado al secretario general del PSOE-M (José Manuel Franco), si hubiera alguna propuesta avalada por el presidente, no me presentaría a las primarias“, ha indicado este jueves ante los medios de comunicación a las puertas de Cibeles.

Por otra parte, ha añadido que ya dijo “que estaría en las siguientes primarias, que son las listas electorales”. “Quiero estar, plantear esa candidatura en algún momento en algunas de las listas y seguir trabajando a nivel institucional representando al PSOE”, ha explicado.

“Si mis compañeros y mi partido me apoyan estaré ahí gustosamente trabajando, y sino trabajaré en lo de siempre, feminismo y actuaciones con mi manera de entender la política, defensa de igualdad, justicia social y ámbito de ONGS”, ha apostillado a continuación.

La portavoz socialista ha indicado que con esta decisión “ni siquiera” da un paso atrás “porque ni siquiera” lo dio “hacia adelante, y es que Causapié relevó a Antonio Miguel Carmona al frente de la Portavocía socialista en 2015, tras la llegada de Sánchez al PSOE y después de las elecciones municipales que alumbraron el gobierno municipal de Ahora Madrid con apoyo del PSOE.

Purificación Causapié ha manifestado estar “contenta y orgullosa” del trabajo realizado como portavoz del Grupo y “de haber cambiado muchas cosas de las que se han cambiado en Madrid”. “Los mejores proyectos han salido del PSOE”, ha remachado, para añadir que seguirá militando en este partido, que “lidera el feminismo y una sociedad transformadora de verdad”.

Sobre los candidatos, ha indicado que “en estos momentos hay excelentes personas que pueden ser excelentes candidatos para el Ayuntamiento”. Respecto al apoyo de Pedro Sánchez al precandidato Pepu Hernández, Causapié ha indicado que este “tiene derecho a apoyar al candidato que considere oportuno”.

A continuación ha indicado que “el PSOE en Madrid tendrá primarias, los militantes pueden decidir a quién votar, y es un modelo que se mantiene”.

Si bien, Causapié quiere “mantener distancia” en la campaña de las primarias. “Es importante mantener una distancia y seguir como portavoz. Intentaré asistir a algunos actos, pero no quiero decantarme porque no me corresponde y creo que es positivo”, ha apostillado.