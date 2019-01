Carmena no desvela qué puesto tendrá Julio Rodríguez en las listas de Podemos para Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha indicado que ya irán viendo qué puesto ocupa en su candidatura de Más Madrid el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, y ha avanzado que a finales de este mes, la plataforma estará "más articulada" para poder presentar "más el carácter que tiene".

“Ya iremos viendo. Hay veces que me pedís que mire en una bola de cristal para predecir el futuro y yo nunca he sido buena para ello”, señala Carmena en una entrevista en ABC, recogida por Europa Press, al ser preguntada por dónde queda el exjemad en la lista de su candidatura para las próximas elecciones.

Sobre si es indispensable que esta lista entre a formar parte de la plataforma, Carmena ha indicado que a ella lo que le parece “importante” son los “perfiles personales” y que las primarias de la misma todavía no están definidas. “Forma parte de las decisiones que están tomando. Es pronto”, ha añadido.

Preguntada sobre si va a sorprender con algún fichaje “estrella”, Carmena ha sostenido que “no se trata de buscar fichajes estrellas, sino que todo el talento de Madrid pueda tener una posibilidad”, que puedan “recoger esa riqueza de Madrid por su propia generación sin pasar necesariamente por estructuras de partidos, que son muy respetables”.

Carmena ha explicado que ahora están en ese “proceso de crecimiento” de Más Madrid, “donde confluyan fuerzas e individualidades progresistas”. “A finales de enero estará ya más articulada para poder presentar más el carácter que tiene y ya se irá a las primarias. Con eso empezará la cuesta ascendente hacia las elecciones”, ha aclarado.

Admite que quiere salirse de la imagen de “marca”. “No quiero que se vea como una marca personal. Simplemente, como la necesidad de que continúe un equipo que ha realizado una labor en el ayuntamiento, que en mi opinión ha sido positiva. Necesitamos más tiempo para acabar”, ha exclamado.

Carmena no ha querido desvelar quién cree que la sustituirá si no gana las elecciones y Más Madrid se queda en la oposición –ella ya ha dicho que no se quedaría–. Es algo que se verá cuando se hagan las listas y pasen las primarias. “Entonces se verá quién es la que me sustituye”, ha dicho.

Cuestionada sobre si esa persona puede ser la primer teniente de alcalde, Marta Higueras, se ha reído, y ha indicado que es algo que “se ha podido decir” pero que hasta que no se hayan hecho las elecciones internas, no quedará configurado.

Volviendo a la plataforma, ha indicado que “los partidos políticos pueden estar”, pero “no tanto como partidos, sino como fuerzas políticas”. “Importan las personas más que su determinación de origen”, ha defendido.

Sobre qué error no repetiría en un segundo mandato, ha apuntado que “hay que seleccionar mejor al principio el perfil inicial y las competencias que se dan a cada concejal”. Para Carmena, sus cuatro años de alcaldesa con un equipo dispar “ha sido una experiencia interesante en algunos aspectos”.

“Que de entrada no haya una homogeneidad ayuda a ver las cosas desde diversas perspectivas. Las disensiones que ha habido han sido puntuales. El conjunto del equipo ha continuado con unas líneas generales, porque no se pueden cuestionar esas líneas generales”, ha concluido.