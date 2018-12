Carmena rectifica y mete a última hora las ayudas a las víctimas del terrorismo en las cuentas de 2019

El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha rectificado a última hora y ha incorporado a los presupuestos de 2019 una serie de enmiendas para mantener las subvenciones a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Como informaba este viernes OKDIARIO, el borrador de las últimas cuentas de esta legislatura no incorporaba las subvenciones habituales a Covite, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación 11-M y la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

El grupo municipal del Partido Popular había registrado enmiendas para subsanar este ‘olvido’. Sin embargo, en la votación en el Pleno celebrado este viernes los concejales de Ahora Madrid y Partido Socialista han tumbado todas y cada una de las propuesta del grupo ‘azul’. Lo mismo ha pasado con todas las de Ciudadanos. En total, 453 enmiendas a la basura.

No obstante, previamente, el equipo de Gobierno había enmendado sus propio borrador de presupuestos esta vez sí con las ayudas. Fuentes del PP muestran a OKDIARIO su extrañeza con este movimiento de Carmena. “Es muy raro. Otros años lo habían metido desde el principio en el borrador de presupuesto. Este año no, pero luego lo meten como enmienda quizá al ver la nuestra. Por no aprobarnos una enmienda prefieren hacerla ellos”, expresan. Cada entidad recibirá como venía siendo habitual una partida de 24.000 euros.

Los votos de Ahora Madrid y PSOE, tras el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones, han servido para dar luz verde a los últimos presupuestos de este mandato. PP y Ciudadanos han votado en contra. No han salido adelante las 237 enmiendas de Cs ni las 216 del PP. Tampoco sus sendas enmiendas a la totalidad.

El presupuesto consolidado 2019 de Madrid (Ayuntamiento y organismos autónomos) asciende a 4.823.392.090 euros, un 1,12 % más que el actual ejercicio. Las cuentas aumentan el gasto no financiero un 9 %, hasta situarse en 4.348 millones de euros, según el Consistorio.

El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha destacado que este presupuesto es el del acceso a la vivienda de los madrileños, feminista, el de la inversión en educación, especialmente de la infantil, el de la apuesta por políticas de reequilibrio territorial centradas en los distritos más vulnerables, el de la transición ecológica. “Dobla la inversión, reduce a la mitad la deuda, aumenta en un 70 % el gasto social, destina un 40 % más a las juntas más necesitadas”, ha señalado García Castaño.

“Epitafio del proyecto Carmena”

Sin embargo, desde el PP hacen otra valoración. El portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, ha asegurado que los presupuestos suponen el “epitafio” del proyecto político de Manuela Carmena, dado que este proyecto supone su “fracaso político y económico”.

“Aquí yace el proyecto político de Manuela Carmena, que pudo ser y murió en el intento“, ha indicado Henríquez de Luna durante el Pleno. Igualmente, ha censurado la alta inejecución de las partidas contempladas en presupuestos anteriores.

El edil popular ha parafraseado a la alcaldesa para indicar que en “año electoral” a Ahora Madrid le ha quedado un “presupuesto muy majete” pero que va a tener que gestionar dentro de seis meses un nuevo equipo de Gobierno municipal.

Henríquez de Luna también ha dicho que “yacen los grandes proyectos” de la alcaldesa pues no se ha llevado a cabo, por ejemplo, la reforma de Plaza de España y que muchos de ellos se han dejado adjudicados, lo que obligará a otros ejecutivos a gestionarlos. “Un fraude democrático”, asegura.

También ha dicho que el “sufrido” contribuyente madrileño sufre la mayor presión fiscal de España y que la recaudación del IBI se incrementa con estos presupuestos en 72 millones de euros, lo que implica a su vez la subida del impuesto que, a su juicio, podría haberse minorado en un 24 %.

Por otro lado, ha augurado que el Consistorio va a incumplir de nuevo la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el Plan Económico Financiero (PEF) y ha apuntado que con estas cuentas también yace Ahora Madrid, pues aludiendo a la película ‘Amanece que no es poco’ y en relación a la plataforma electoral que promueve para los comicios la regidora, se aprecia que “todos son contingentes y solo Manuela es necesaria”.

“Plusmarca de servilismo”

Además, ha indicado que el PSOE, “fiel costalero” de Ahora Madrid, ha batido su “plusmarca de servilismo” y que “pico y pala y presupuesto tras presupuesto” el PSOE ha ido cavando su “tumba política” en la capital.

Ha afeado a los socialistas sus palabras sobre que iba a estar “muy pendiente” de la ejecución presupuestario. En tono de humor, el concejal popular ha dicho que esa insistencia iba a generar una especie de “acoso presupuestario” y que la bancada de Ahora Madrid “estaba temblando”.