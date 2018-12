Las mujeres pierden con Carmena: más paro que los hombres, más riesgo de pobreza y más agresiones

El número de detenidos por agresiones sexuales por la Policía Municipal se ha desplomado El paro masculino baja un 9,9% en un año pero el de las mujeres sólo un 6,7%

La creación de un área de Gobierno en Madrid sobre Políticas de Género y Diversidad, dirigida por Celia Mayer, no se ha estrenado con buenos datos para las mujeres. Tanto la proporción del paro de mujeres frente a hombres, como el riesgo de pobreza a las mujeres o la denuncia de agresiones han subido en los últimos meses.

El riesgo de pobreza entre las mujeres ha subido en siete décimas mientras que la de los hombres ha bajado cinco. En cuanto al paro, los datos desvelados este mismo jueves desvelan que, mientras entre los hombres desciende un 9,9% en un año (7.894 parados menos), entre las mujeres lo hace mucho menos, un 6,7% (6.639 paradas menos).

Asimismo, los delitos contra las mujeres están siendo cada vez más, según las denuncias. Como se apuntó en el último consejo de seguridad, los delitos contra la libertad sexual han subido un 24,36% y las agresiones con penetración un 11,8%. El aumento de estas agresiones en Madrid son más que en la Comunidad. Mientras tanto, el número de detenidos por la Policía Municipal se ha desplomado.

La directora general de la Promoción de la Igualdad, Teresa Maldonado, dice en comisión que “el hecho de que haya más desempleadas que antes no es responsabilidad de mi dirección pero sí que creo que nos debería llevarnos a la reflexión de pensar qué ocurriría si no llegamos a implementar las políticas que estamos implementando”.

Críticas de la oposición

La oposición ha puesto de manifiesto esta situación a Mayer en la última comisión de presupuestos. La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, dice que “los resultados no nos hacen sentirnos complacidos ni mucho menos, hay más desempleadas que desempleados en proporción”. “Para ello, dan subvenciones a diestro y siniestro, ponen casas de igualdad en todas partes pero no sabemos en qué indicadores se están basando para saber si esto funciona o no. No es rastreable”, denuncia Villacís.

“Gastar más no es necesariamente bueno, deberían hacer más con menos”. “El discurso es constantemente el de tener más plantilla, que se va a gastar más dinero, pero no se dice si ese dinero está bien o mal invertido. Todos los datos nos dicen que vamos a peor“, agrega.

La edil del PP Begoña Elorriaga ha criticado que “Mayer tiene un área que es una escisión de otra” y que hay que dar importancia a la coordinación con otros muchos departamentos. “Están buscando la mejor forma de organizar este área pero se han topado con toda la administración. Eso sí, en el tema de la mujer estamos todos en el mismo barco”, ha aclarado.

Por su parte, la edil socialista Érika Rodríguez dice que su grupo está a favor de aumentar el presupuesto con este área ya que hay “una deuda histórica con las mujeres”. Ha criticado que se hayan anulado subvenciones con universidades y becas para hacer estudios sobre género. Sobre este punto, el Gobierno local dice que sí quieren dar estas ayudas pero las universidades las han rechazado. “Eso no quiere decir que no queramos hacer nada de ello si no todo lo contrario, veremos qué fórmula jurídica es más adecuada”, ha replicado Maldonado.