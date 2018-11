El concejal presidente del distrito de Latina, Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid), ha decidido hacer oídos sordos a la promesa de la alcaldesa Manuela Carmena con los vecinos de las antiguas colonias militares de su distrito. Se les aseguró que no demolería sus casas pero ya se están tramitando estos expedientes.

En el pleno del distrito, el edil de Izquierda Unida se lavó las manos y remitió a las familias afectadas al área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige el edil José Manuel Calvo (Podemos). El Ayuntamiento se comprometió por escrito a “solventar los expedientes de disciplina urbanística abiertos por el Consistorio” pero ahora se ha quedado en papel mojado.

“Los expedientes abiertos son competencias del área y yo no puedo ni debo responder por parte del área, pregunten al área”, ha respondido Sánchez Mato a preguntas de un vocal vecino del PP. A esto, el ‘popular’ ha dicho: “Me sorprende que diga que es competencia del área cuando constantemente aquí se tratan temas del área y esta informa”.

“Usted, Sánchez Mato, es una vez más rehén de las promesas incumplidas de este Ayuntamiento. En octubre de 2015 anunció un acuerdo para paralizar los expedientes. Pero ha sido una gran mentira y muchas familias tienen órdenes de demolición”, ha expuesto el del PP.

Tras ello, el edil imputado de Carmena ha esgrimido: “Entiendo que lo que plantea es que lo que había que hacer era incumplir la normativa y hacer algún tipo de ilegalidad. Es lo que acaba de decir. Me permite que no le tenga que expulsar. Si me está incitando a cometer un delito, en este caso, lo tendría que hacer Urbanismo. Entiendo que lo de la ley a ustedes para ciertas cosas no les va pero le digo que en este caso la normativa hay que cumplirla”.

Como informó este diario, el Consistorio está haciendo la vida imposible a decenas de familias de militares que viven en antiguas colonias. El equipo de Manuela Carmena anunció a bombo y platillo un acuerdo para paralizar expedientes sancionadores abiertos en una campaña de inspecciones en las Colonias Militares de Arroyo Meaques, Campamento, Cuatro Vientos (todas en el distrito de Latina).

Las viviendas se encontraban en estado ruinoso tras comprarlas al Ministerio de Defensa y necesitaban mejoras urgentes. No era posible hacerlo de acuerdo al exigente plan urbanístico en vigor.